بتوجيهات محمد بن راشد .. قمة المليار متابع تنطلق غداً بمشاركة 3 آلاف صانع محتوى و195متحدثاً من 95 دولة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً الأربعاء فعاليات النسخة الثانية من قمة المليار متابع 2024، الملتقى العالمي الأكبر لصناع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يستضيفه متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي بمشاركة 7 آلاف ضيف، منهم 3 آلاف صانع محتوى ومؤثر من مختلف دول العالم، و100 رئيس تنفيذي، يتابعهم أكثر من 1.6 مليار شخص، حيث تشهد "منصة الصنّاع" في أبراج الإمارات، حفل الافتتاح الذي يستضيف كبار المسؤولين والمؤثرين الدوليين.

وتقدم القمة، التي تستمر على مدى يومين، 100 فعالية و24 جلسة حوارية تستضيف 195 متحدثاً من 95 دولة، من كبار رواد التواصل الاجتماعي في العالم، وتناقش أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم الصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي والاستثمار والمال والأعمال؛ كما تشهد القمة إلقاء 15 خطاباً ملهماً، واستضافة 200 شركة إنتاج للمحتوى الرقمي، التي تعرض أحدث تقنيات الإنتاج في العالم.

شغف واحتراف في اليوم الأول

وتستضيف قمة المليار متابع في يومها الأول 12 جلسة حوارية متنوعة، حيث يناقش صناع المحتوى عمرو نصوحي وعبد الله النعيمي ومساعد الفوزان الملقب بـ M12 Fouzan، إيجابيات وسلبيات صناعة المحتوى الرياضي، وأهمية موازنة الشغف والموضوعية والحياد، في جلسة تحت عنوان "اجعل صناعة المحتوى الرياضي لعبتك وحقق منها أهدافك"، فيما يكشف مؤثرو السفر والرحلات، قاسم الحتو الملقب بـ"ابن حتوتة" ووليد مصراتي وكريم السيد وخبيب كواس، عن أسرار شهرتهم وتجاربهم الشخصية، في جلسة "سافر حول العالم وحقق الأرباح".

وتستضيف منصة "متحف المستقبل"، جلسة ذهنية "رجال الأعمال لدى صناع المحتوى"، ضمن مسار "لنكسب"، ويتحدث فيها رياض الزامل، وإيلي حبيب، وعمرو منسي، ويديرها محمد فتال، في حين تستضيف جلسة "من حقك الحصول على استراحة" كلاً من هيفاء بسيسو، ورغدة تالين، وسيف الذهب، ويديرها عمر الحلو.

ويتحدث في جلسة "المدير الذكي" كل من محمد فتال، وأحمد محمود، ويديرها حسين العتولي، لمشاركة رؤاهم حول كيفية إدارة المحتوى بشكل احترافي؛ ويتضمن مسار "لنتقدم" على منصة "متحف المستقبل" جلسة نقاشية بعنوان "كن سفير علامتك" بمشاركة رضوان ساجان ومهند الوادية، ويديرها محمد زيدان، حيث تكشف الجلسة أسرار الاستفادة من التأثير الشخصي في نجاح الأعمال.

وتجمع جلسة "أسس صناعة محتوى يبهر المتابعين كل مرة" عادل تاويل وأمين عوني ورواء الجلاد، ويديرها سفيان الحسين، لمناقشة فن صناعة التحف الفنية البصرية؛ أما جلسة "حوِّلْ شغفك إلى مصدر دخل"، فيتحدث فيها كل من فرح الكردي ومحمد بيراغداري المعروف بـ "مو فلوغز" ورغد فهمي، وتديرها رزان العموش.

وتشهد جلسة "دليل صانع المحتوى لعقل سليم"، مشاركة كل من فارس غندور وكريم إسماعيل وراجح الحارثي، ويديرها عبدالله الرئيسي، وتستكشف الجلسة الاستراتيجيات الفعالة لإدارة التوتر والضغوطات، في حين تشهد جلسة "من شاشات الهاتف إلى شاشات السينما" مشاركة كل من فارس قدس، وصهيب قدس، ونجم، ويديرها راجح الحارثي، لمناقشة كيفية استخدام المهارات والرؤى المبتكرة لفتح آفاق جديدة خارج نطاق وسائل التواصل الاجتماعي والوصول لشاشات التلفزيون.

رؤى كبار المؤثرين في اليوم الثاني

وتحمل 12 جلسة في ثاني أيام "قمة المليار متابع 2024" رؤى قيمة لنخبة من كبار الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتبدأ بجلسة نقاشية تحمل عنوان "التزم الحدود أو حاول" بمشاركة أحمد البشير ومالك مكتبي، ويديرها معين جابر، وتناقش الجلسة كيفية الإدلاء بتعليق ذكي وصادق وآسر بدون التسبب بالضرر أو الجدل، بينما يشارك في جلسة "عمل الخير يقطع شوطاً طويلاً" كل من زاكاري ديرينيوسكي وبراجاكتا كولي، وتديرها إيريكا ويليامز، وتناقش الأعمال الخيرية كواجب إنساني وأخلاقي.

وتجمع جلسة "كيف تضحك الملايين وتقدم رسالة هادفة؟" وسام قطب ومحمد الشامسي وسعد عبدالله وإبراهيم المروي، المعروف باسم برهوم، وتديرها مها جعفر، وتستكشف الجلسة دور الكوميديا والفكاهة في نجاح المحتوى الرقمي وقدرتها على الوصول إلى ملايين الأشخاص؛ وفي جلسة "كيف تخاطب العلامات التجارية؟" يناقش كل من إيريكا ويليامز وجاك أبلبي وأسامة مروة وماكس كلايمنكو، ويديرها إياد صيام، كيف يمكن لصناع المحتوى التواصل والتفاعل مع العلامات التجارية وبناء الشراكات معها مع الحفاظ على هويتهم وأصالتهم.

ومع سيف شواف وأحمد فايد، وجوب؛ تستكشف جلسة "الشهرة وسط الغرباء"، التي يديرها أيمن اليمان، فن المحتوى المستند إلى عامة الجمهور مع التركيز على الفوارق الدقيقة لصناعة المحتوى، فيما يشارك ديلراج سينغ راوات وأميت شارما في جلسة بعنوان "خيالك هو كل ما تحتاجه"، والتي يديرها باريكشت بالوتشي، حيث يكشفون أسرار صناعة محتوى إبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن اليوم الثاني من القمة عدداً من الجلسات النقاشية التفاعلية على منصة "متحف المستقبل"، توفر للجمهور نصائح وإرشادات ورؤى قيمة يقدمها مشاهير جذبوا ملايين المتابعين، منها جلسة "عالم البودكاست المليء بالفرص" بمشاركة باسل الزارو وطارق سكيك ومعين جابر، وإدارة بكي كسوري، وجلسة "استثمر في تأثيرك" التي يستكشف فيها أشرف إبراهيم وطلال العجمي وأحمد المرزوقي، ويديرها محمد أبوطالب، دور المؤثرين في تشكيل ديناميات السوق؛ أما ناصر العقيل وإيمان صبحي فيضيئان على موضوع "متى يترك صانع المحتوى وظيفته؟" في جلسة يديرها عبدالله المرزوقي.

وفي جلسة بعنوان "ما الذي ستدفعه الشركات لصنّاع المحتوى العام المقبل؟"؛ يستكشف كل من فابيان فوركيت وغوربريت سينغ وفيل رانتا مستقبل تمويل صناع المحتوى، بينما تستضيف جلسة "كنوز منصة "إكس" المخفية" كلاً من إياد الحمود والدكتور عبدالخالق عبدالله والدكتور عادل سجواني، وحمد الماجدي، ويديرها محمد الجابري، وتستكشف الجلسة الطرق التي أثبتت فاعليتها لزيادة أعداد الجماهير على منصة أكس.

في حين تقدم جلسة "علامتك التجارية هي هويتهم" لنيكولاس ناث والدكتور لال بهاتيا وسارة المدني ومينا الشيخلي، نصائح حول إنشاء علامة تجارية يستفيد منها الجمهور؛ وتستضيف جلسة "اجعل المعرفة ممتعة" كلاً من حسن هاشم، وأحمد أبو زيد (دروس أون لاين) وعبدالله عنان (شارع العلوم)، وحسين عبدالله، ويديرها محمود إسماعيل، لمناقشة عالم التعليم من خلال الترفيه، في حين يشارك كل من الدكتور عبدالله الشمري وخالد زعاترة، في جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي يستطيع فعلها بشكل أفضل!"، لاستكشاف المشهد الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

حوارات تفاعلية ومناظرات

ويلتقي كبار صناع المحتوى الرقمي في العالم وجهاً لوجه في حوارات تفاعلية ومناظرات شيقة، في أكثر من 15 لقاء مباشراً يناقشون فيها أبرز التحديات والقضايا المؤثرة في عالم التواصل الاجتماعي، من بينهم خابي لام، ورجل الأعمال البريطاني ستيفن بارتليت، وأحمد أبو هشيمة وغيرهم.

كما تستضيف القمة أكثر من 100 رئيس تنفيذي وقائد أعمال في قطاعات عدّة، في جلسات وخطابات ملهمة وورش تسلط الضوء على أهم المستجدات في عالم الاستثمار والأعمال واقتصاد صناعة المحتوى، ومن أبرز ضيوف القمة توم بيليو، وإيلي حبيب، رضوان ساجان، وفيشين لاخياني، وغيرهم من قادة الأعمال.

وتنظم "قمة المليار متابع" في نسختها الثانية أكثر من 20 ورشة عمل، يقدمها خبراء ومتخصصون من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية والعالم، من أبرزهم صلاح أبو المجد، وكريم اسماعيل، ودروف راثي.

وتستهدف القمة تعزيز القدرات الإبداعية لصناع المحتوى وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على تحقيق مداخيل ثابتة، بالإضافة إلى تعريفهم بسبل التواصل مع مليارات الأشخاص في الفضاء الرقمي، ضمن مسارات القمة الأربعة "لنتقدم" و"لنكسب" و"لنبدع" و"لنتقارب".

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