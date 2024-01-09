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وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين

1/9/2024 9:19:09 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من نموٍ وتطورٍ في مختلف المجالات، هذا إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

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