وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من نموٍ وتطورٍ في مختلف المجالات، هذا إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

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