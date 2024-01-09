وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من نموٍ وتطورٍ في مختلف المجالات، هذا إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
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