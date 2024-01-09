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مسيّرات لحزب الله تهاجم مقر قيادة للاحتلال في صفد

1/9/2024 9:13:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لبنان/PNN/أعلن حزب الله استهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.‌‏ ‏

وقال حزب الله في بيان له: إن هذه العملية التي نفذتها المقاومة الإسلامية جاءت في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد).

من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الاحتلال قصفت اليوم سيارة جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص يعتقد أنهم من حزب الله.


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