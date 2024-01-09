مسيّرات لحزب الله تهاجم مقر قيادة للاحتلال في صفد

(MENAFN
- Palestine News Network )
لبنان/PNN/أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.
وقال حزب الله في بيان له: إن هذه العملية التي نفذتها المقاومة الإسلامية جاءت في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة اغتيال القائد الشهيد الأخ المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد).
من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الاحتلال قصفت اليوم سيارة جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص يعتقد أنهم من حزب الله.
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