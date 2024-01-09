ريال مدريد يحط رحاله في الرياض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت مساء الاثنين بعثة ريال مدريد إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.
ويعد الملكي ثاني الفرق وصولا إلى الرياض، حيث سبقه أتلتيكو مدريد.
وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني، للمرة الرابعة، وذلك بعد تنظيمها بمشاركة 4 فرق بدلا من اثنين.
وتنطلق المسابقة الأربعاء، على أن تقام المباراة النهائية يوم 14 يناير/كانون ثان الجاري.
ويلتقي ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد لحساب نصف النهائي، في العاشرة من مساء الأربعاء المقبل (بتوقيت السعودية والاردن )، على أن تقام مواجهة برشلونة مع أوساسونا في نفس التوقيت، يوم الخميس.
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