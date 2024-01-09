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ريال مدريد يحط رحاله في الرياض

1/9/2024 9:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت مساء الاثنين بعثة ريال مدريد إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.
ويعد الملكي ثاني الفرق وصولا إلى الرياض، حيث سبقه أتلتيكو مدريد.
وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني، للمرة الرابعة، وذلك بعد تنظيمها بمشاركة 4 فرق بدلا من اثنين.
وتنطلق المسابقة الأربعاء، على أن تقام المباراة النهائية يوم 14 يناير/كانون ثان الجاري.
ويلتقي ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد لحساب نصف النهائي، في العاشرة من مساء الأربعاء المقبل (بتوقيت السعودية والاردن )، على أن تقام مواجهة برشلونة مع أوساسونا في نفس التوقيت، يوم الخميس.

ملاعب



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