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برشلونة يرفض الحلول المؤقتة في الشتاء

1/9/2024 9:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل نادي برشلونة البحث عن لاعب وسط جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى المدرب تشافي هيرنانديز والمدير الرياضي ديكو للتعاقد مع لاعب وسط جديد في الشتاء، رغم الصعوبات الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف.
وأشارت إلى أن إستراتيجية برشلونة في الميركاتو ترفض الحلول المؤقتة، التي قد تقود النادي لمجرد إضافة صفقة إلى قائمة الفريق لملء الفراغ فقط.
على العكس، يبحث برشلونة عن لاعب يأتي على سبيل الإعارة، يقدر على انتزاع مكان أساسي في الفريق، حتى لا يكرر النادي خطأ التوقيع مع كيفين برينس بواتنج، عندما كان يبحث عن مهاجم في الشتاء منذ عدة سنوات.
ويريد برشلونة إيجاد لاعب جاهز وصاحب خبرات، ميزته الرئيسية اللعب أمام الدفاع وقطع الكرات والمساهمة بفاعلية في بناء اللعب وكسر خطوط الضغط.
وكشفت أن أليكس جارسيا لاعب وسط جيرونا يواصل فرض نفسه كأكثر الأسماء إقناعا حتى الآن في ميركاتو برشلونة.
ويتابع تشافي وديكو آخر التطورات في مفاوضات الإدارة مع الصناديق الاستثمارية بشأن بيع جزء من ستوديوهات النادي، كي يتحركا سريعا في الميركاتو، فور دفع الأموال.

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