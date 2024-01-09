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ضربة موجعة.. انتهاء موسم مورانت مع جريزليز

1/9/2024 9:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيغيب جا مورانت صانع ألعاب ممفيس جريزليز حتى بقية الموسم الحالي لمنافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين جراء تعرضه لإصابة في كتفه، بعد أسابيع قليلة من عودته للملاعب إثر ايقافه لمدة 25 مباراة، حسب ما أفاد النادي.
وقال جريزليز في بيان، إن نجمه الموهوب ابن الـ24 عاما تعرض لإصابة في كتفه الأيمن خلال خوضه للتمارين السبت.
وتابع "بعد الألم المستمر وعدم الاستقرار، خضع مورانت لتصوير بالرنين المغناطيسي كشف عن تمزق في الأنسجة".
وأضاف "سيخضع مورانت لجراحة ستنهي موسمه الحالي، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل قبل الموسم المقبل 2024-2025".
وتلقى جريزليز، ضربة قوية بإصابة مورانت في سعيه للعودة لسكة الانتصارات بعد تردي نتائجه ببداية الموسم حيث يحتل المركز الـ13 ثالث عشر في المنطقة الغربية مع 13 فوزا مقابل 23 هزيمة.
ويأتي إعلان جريزليز عن إصابة مورانت بعد أقل من شهر من عودة الأخير إلى صفوفه في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي وتسجيله 34 نقطة في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز.
وغاب مورانت عن المباريات الـ 25 الأولى لهذا الموسم بعدما أوقفته رابطة الدوري عندما نشر صورًا لنفسه وهو يلّوح بأسلحة نارية في وقت سابق من العام الماضي.
وأوقف في بادئ الامر لـ8 مباريات في آذار/مارس الماضي بعد أن ظهر في مقطع فيديو، وهو يحمل مسدسًا في ملهى ليلي في دنفر، قبل أن يعاقب لفترة أطول مع بداية الموسم الجديد إثر ظهور مقطع فيديو آخر له، وهو يحمل مسدسًا داخل سيارة في أيار/مايو العام الماضي.
وقبل عودته الشهر الماضي، قال مورانت إنه استفاد من العلاج والاستشارة التي منحته "نظرة جديدة للحياة".
وتابع "أشعر وكأنني تعلمت بعض الأشياء عن نفسي خلال هذا العلاج. منحني نظرة جديدة للحياة من خلال الطريقة التي أمضي بها أيامي، وكيف أسيّر حياتي. فقط كوني ممتنا وشاكرا، أني ما زلت هنا في وضعي الحالي".

ملاعب

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