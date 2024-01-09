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قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة صعبة لمانشستر سيتي

1/9/2024 9:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023-2024، أسفرت عن مواجهة صعبة لمانشستر سيتي.
وأوقعت القرعة مانشستر سيتي أمام فريق توتنهام هوتسبير، الفريق الذي يسعى للذهاب بعيدا على مستوى الكأس، وذلك بعدما تراجعت نتائجه نوعا ما بالدوري الإنجليزي.
فيما أسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لليفربول، وذلك عندما يلاقي الفائز من مباراة نورويتش سيتي وبريستول روفرز.
نتائج قرعة دور الـ32 لـ كأس الاتحاد الإنجليزي:
ساوثهامبتون x واتفورد
بلاكبيرن x ريكسهام
بورنموث x سوانزي سيتي
وست بروميتش ألبيون x وولفرهامبتون/برينتفورد
وست هام/بريستول سيتي x نوتينغهام فورست/بلاكبول
ليستر سيتي x هال سيتي/برمنغهام
تشيلسي x أستون فيلا
إيبوسيتش تاون x ميدستون يونايتد
ليفربول x نورويتش سيتي/بريستول روفرز
مانشستر سيتي x توتنهام
ليدز يونايتد x بليموث
كريستال بالاس/إيفرتون x لوتون تاون/بولتون واندرز
نيوبورت كونتري/إيستليج x مانشستر يونايتد
شيفيلد يونايتد x برايتون
فولهام x نيوكاسل يونايتد

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