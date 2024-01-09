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11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

1/9/2024 9:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 11 فلسطينياً، اليوم الثلاثاء، جراء القصف الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء على خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأصيب عدد من النازحين بعد إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على مدارس تؤوي نازحين غرب خان يونس.


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