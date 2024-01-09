11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس
التاريخ
1/9/2024 9:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 11 فلسطينياً، اليوم الثلاثاء، جراء القصف الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء على خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأصيب عدد من النازحين بعد إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على مدارس تؤوي نازحين غرب خان يونس.
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