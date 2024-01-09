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ديكو يعارض رحيل نجم برشلونة

1/9/2024 9:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخطط نادي برشلونة للتضحية بأحد لاعبيه البارزين في الصيف المقبل، لحل الأزمة الاقتصادية التي تمنع البارسا من ضم لاعبين جدد.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، رحل عثمان ديمبلي عن هجوم برشلونة في الصيف الماضي على عكس رغبة الإدارة، وعندما احتاج البارسا لرحيل لاعب آخر، حافظ ديكو المدير الرياضي على بقاء رافينيا.
وفي المقابل، رحل أنسو فاتي عن هجوم برشلونة على سبيل الإعارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة في حاجة لتضحيات جديدة في الصيف المقبل، حيث سيكون النادي مجبرا على بيع لاعب بارز في الدفاع وآخر بالهجوم.
وكانت العديد من التقارير تشير إلى رافينيا هو الاسم الأقرب للرحيل في الصيف، بسبب وجود اهتمام كبير بضمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه مطلوب بشدة في السعودية.
لكن، كشفت "سبورت" أن ديكو يعارض فكرة بيع رافينيا في الصيف المقبل، وسيحاول إبعاده عن قائمة المعروضين للبيع، كما أنه لن يستمع إلى العروض القادمة من أجله.
وأوضحت أن رغبة رافينيا هي البقاء مع برشلونة، وبالتالي لن يرحل إلا إذا جاء قرار من الإدارة العليا في النادي الكتالوني بالاستغناء عنه.

ملاعب

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