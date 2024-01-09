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إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

1/9/2024 9:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت قوات حزب الله في لبنان دفعة صواريخ ثانية من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، في تلال كفرشوبا المحتلة.


ويأتي إطلاق الدفعتين بعد إعلان حزب الله استشهاد اثنين من عناصره باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة خربة سلم جنوب لبنان.


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