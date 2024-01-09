إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية
التاريخ
1/9/2024 9:12:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت قوات حزب الله في لبنان دفعة صواريخ ثانية من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، في تلال كفرشوبا المحتلة.
ويأتي إطلاق الدفعتين بعد إعلان حزب الله استشهاد اثنين من عناصره باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة خربة سلم جنوب لبنان.
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