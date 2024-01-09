بايرن ميونخ يدفع دراجوسين نحو توتنهام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي المرحلة الأخيرة من عملية التعاقد مع رادو دراجوسين، مدافع فريق جنوى الإيطالي، خلال ميركاتو الشتاء الجاري.



وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن المفاوضات بين توتنهام وجنوى دخلت المرحلة الأخيرة، حيث يتوقع أن تتم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت أن جنوى ظل منتظرا لعرض رسمي محتمل من نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع دراجوسين لكنه لم يصل حتى الآن، ليصبح توتنهام هو المفضل لإتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، قال الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، إن جنوى يستعد حاليا لقبول عرض توتنهام لضم دراجوسين، حيث من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 25 مليون يورو كقيمة ثابتة بجانب 5 ملايين أخرى كإضافات.

وتابع فابريزيو، عبر حسابه بتطبيق "إكس"، أن جنوى سيحصل على خدمات المدافع الروماني دجيد سبينس، لاعب توتنهام صاحب الـ23 عاما كجزء من الصفقة، حيث سينتقل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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