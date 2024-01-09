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ضحية إنريكي يلمع في أعين ناد إنجليزي

1/9/2024 9:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، الباب على مصراعيه، أمام أحد لاعبي الفريق للرحيل خلال الشهر الحالي.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، يريد التعاقد مع المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي.
وأضافت أن وولفرهامبتون يخطط للتعاقد مع إيكيتيكي، 21 عامًا، على سبيل الإعارة تتضمن بند الشراء بنهاية الموسم الجاري.
وأشارت أيضًا إلى أن نادي فولفسبورج الألماني يريد أيضا استعارة المهاجم الباريسي هذا الشهر، لكن من دون خيار للشراء.
ولم يشارك إيكيتيكي سوى في 8 دقائق فقط منذ بداية الموسم الجاري عندما حل بديلاً في مباراة لوريان بالجولة الأولى في الدوري.
ويرتبط هوجو إيكيتيكي بتعاقد مع بي إس جي ينتهي في صيف 2027 علما بأنه انضم في صيف 2022 قادما من ريمس.
وخرج إيكيتيكي تماما من حسابات إنريكي، بعدما اعترض اللاعب الشاب على دخوله في صفقة تبادلية لضم راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت.

ملاعب

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