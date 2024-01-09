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مبابي يطلب الاجتماع مع الخليفي.. وبيريز ينتظر المكالمة

1/9/2024 9:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتخذ الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قرارا جديدا بشأن مصيره داخل حديقة الأمراء خلال الموسم المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، حيث يستطيع التفاوض والتوقيع مع أي فريق بدءا من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، طلب مبابي عقد اجتماعا مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لإبلاغه أنه لن يجدد عقده.
ونفس نفس السياق، أوضحت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، أن مبابي إذا قرر الانتقال إلى ريال مدريد عليه أن يتصل بفلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، مباشرة بهدف إبلاغه برغبته.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الطرفين سيتفقان بعد ذلك على الشروط المالية للعقد، وأي أمور أخرى متعلقة بالصفقة.
وأوضحت أن في اللحظة الحالية لا يوجد جنون في ريال مدريد بشأن التوقيع مع مبابي، ولن يفعل النادي الملكي أي خطوة من جانبه لحسم الصفقة قبل اتصال المهاجم الباريسي ببيريز.

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