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ميسي يستقطب نجما من حرس برشلونة القديم

1/9/2024 9:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقترب أحد نجوم برشلونة السابقين من الرحيل والانضمام إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.
ومع وجود ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز في إنتر ميامي، يبدو أن تدفق نجوم برشلونة السابقين إلى فلوريدا لن يتوقف عند هذا الحد.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كوتينيو دخل ضمن دائرة الترشيحات للانضمام إلى إنتر ميامي ومرافقة نجوم برشلونة السابقين هناك.
وغادر اللاعب البرازيلي البالغ 31 عاما، أستون فيلا معارا للدحيل القطري الصيف الماضي، ليقضي موسم 2023-24 خارج إنجلترا.
ويواجه كوتينيو صعوبات في قطر، حيث شارك في 419 دقيقة فقط منذ انضمامه، وقالت "آس" إن نجم ليفربول السابق قد يغادر الدحيل في يناير ويمكن أن يتوجه إلى أمريكا، ويقال أيضا أن لوس أنجلوس غالاكسي حريص على ذلك.
يذكر أن كوتينيو لعب 3 مواسم في برشلونة مع ميسي، في صفقة ضخمة من ليفربول بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني عام 2018، لكنه لم يقض أوقاتا سعيدة حيث شارك في 106 مباراة فقط مع برشلونة على مدار 4 سنوات.

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