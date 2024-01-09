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وزير العدل: نسعى لأن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي

1/9/2024 9:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، إنه بعد التعديلات الدستورية، والصلاحيات والمهام، أصبح القضاء مستقلا من النواحي الإدارية، ويناط إلى وزارة العدل مهام تعيين وإحالة القضاة، وتقديم الدعم اللوجستي، والتنسيق بين الوزارة والمجلس القضائي.


وبين الزيادات خلال ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى أن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي، وتطوير كل المحاكم في عمان من ناحية البنى التحتية، لكن البديل غير متوفر الآن .


وحول الخدمات الإلكترونية، قال الوزير إنه في عام 2023، أصبح لدينا ربع مليون ورقة مؤرشفة، و133 ألف جلسة عن بعد، و 1.7 مليون تنفيذ إلكتروني، وبلغت الحوالات الإلكترونية 259 مليون دينار.


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