الإعلان عن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر في مؤتمر صحفي يُعقد غداً الأربعاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار، مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ومسرح الدانة، وبالتعاون مع مساحة الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية وآرت كونسبت ومركز لافونتين للفن المعاصر عن إقامة فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي يوم غد الأربعاء في مسرح البحرين الوطني يستعرض مختلف تفاصيل المهرجان لعام 2024 الذي يأتي ما بين شهري يناير ومارس، حيث يشتمل المهرجان على برنامج ثقافي حافل بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها مؤسسات ثقافية ومواقع تاريخية ومعالم وصروح هامة في المملكة.
ويتضمن برنامج فعاليات ربيع الثقافة معارض فنية وثقافية، وعروض أدائية وموسيقية عالمية، وحلقات نقاشية، وأمسيات شعرية وجلسات أدبية وفكرية وورش عمل وغيرها من الفعاليات .
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