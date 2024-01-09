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الإعلان عن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر في مؤتمر صحفي يُعقد غداً الأربعاء

1/9/2024 9:10:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار، مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ومسرح الدانة، وبالتعاون مع مساحة الرواق للفنون والبارح للفنون التشكيلية وآرت كونسبت ومركز لافونتين للفن المعاصر عن إقامة فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي يوم غد الأربعاء في مسرح البحرين الوطني يستعرض مختلف تفاصيل المهرجان لعام 2024 الذي يأتي ما بين شهري يناير ومارس، حيث يشتمل المهرجان على برنامج ثقافي حافل بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها مؤسسات ثقافية ومواقع تاريخية ومعالم وصروح هامة في المملكة.

ويتضمن برنامج فعاليات ربيع الثقافة معارض فنية وثقافية، وعروض أدائية وموسيقية عالمية، وحلقات نقاشية، وأمسيات شعرية وجلسات أدبية وفكرية وورش عمل وغيرها من الفعاليات .

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