بودكاست الخيال العلمي "حتمية الغد" الجديد يقدم رؤى واعدة للمستقبل

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر 8 يناير 2024 - ينطلق في 8 يناير الجاري برنامج "حتمية الغد"، وهو بودكاست من مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر، يجمع بين الخيال العلمي والحقيقة لتقديم رؤى واعدة بشأن المستقبل. ويجري إنتاج السلسلة بالتعاون مع "إمبوستر ميديا" واستوديوهات "ولف أت ذي دور"، على أن تقدم حلقات هذه السلسلة على قناة الجزيرة بودكاست.
يتمحور برنامج "حتمية الغد" حول احتماليات عدة للمستقبل يتخيلها مؤلفون مشهورون، حيث تتمتع الحيوانات بحقوق البشر، ويتم حظر الرأسمالية في الفضاء الخارجي، فيما يصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة القريب. تم تنظيم السلسلة في حلقات ثنائية: واحدة تتمحور حول دراما خيال علمي تدور أحداثها في ستينيات القرن الحادي والعشرين، والثانية حول سرد واقعي إبداعي يضم نشطاء وعلماء وباحثين في الوقت الحاضر يحولون الاحتمال إلى حقيقة.
تتم استضافة البودكاست من قبل "أورسولا"، مدربة الذكاء الاصطناعي من عام 2065. وتجمع روايتها بين قراءات من الممثلة ناسيا والش وبرنامج الذكاء الاصطناعي المدرب على صوتها. وفي الوقت نفسه، فإن موسيقى السلسلة عبارة عن تعاون بين الملحن ديفيد بارفيت و"صندوق الموسيقى المفتوح من الذكاء الاصطناعي"، وهو نظام ذكاء اصطناعي لإنشاء الألحان والموسيقى التصويرية.
وقد قام بإخراج وإنتاج هذه السلسلة بريت جايلور من شركة "إمبوستر ميديا"، وهو مخرج وثائقي حائز على جائزة "بيبودي"، وتشمل أعماله وسائط اندماجية ومتعددة المنصات مثل الفيلم الوثائقي التفاعلي "ديسكرمنيتر" (Discriminator) والمسلسل الوثائقي التلفزيوني/سلسلة الويب "إنترنت كل شيء" (The Internet of Everything).
قال جايلور: "إنه في برنامج "حتمية الغد" حاولنا تجنب تصوير المستقبل المظلم الذي يتخيل ما سيحدث إذا انتهى العالم". وأضاف "هناك ما يكفي من هذا النوع في الخيال العلمي. وبدلًا من ذلك، حلمنا - مع مجموعة رائعة من المتعاونين - بما قد يتطلبه الأمر لتفادي حصول ذلك. ومن خلال "مناظرات الدوحة" و"ولف أت ذي دور" وقناة الجزيرة، فإننا نستخدم الإمكانات الإبداعية للسرد الصوتي لبناء القدرة على تحقيق الأمل".
حلقات "حتمية الغد" كتبها المؤلفون المشهورون كريستوفر براون، وديجي برايس أولوكوتون، وكيليميا سبارو. براون هو مؤلف رشح لجائزة فيليب ك. ديك وجائزة الخيال العالمي عن روايات الخيال العلمي Tropic of Kansas و Rule of Capture و Failed State. كتب أولوكوتون روايتين، بما في ذلك الرواية الإفريقية المستقبلية Nigerians in Space و After the Flare، التي فازت بجائزة فيليب ك. ديك الخاصة لعام 2018. ظهرت رواياته الخيالية في خمس مجموعات، بما في ذلك "أفضل خيال علمي وفانتازيا أمريكي" لعام 2020. عملت الكاتبة المسرحية والمخرجة والممثلة سبارو مع العديد من شركات المسرح والتلفزيون، بما في ذلك مهرجان "بوش" الدولي للفنون المسرحية، وبارد أون ذي بيتش، ومسرح أرت كلوب، ومركز "فايرهول" للفنون.
المنتجون التنفيذيون لمناظرات الدوحة هم المدير الإداري أمجد عطا الله، ونائب المدير العام جيغار ميهتا، ومدير الابتكار جافيت ويكس، والمنتج التنفيذي للمنتج الرقمي كاترين ديرمودي. ويني كيمب هي المديرة الإدارية للإنتاج التنفيذي لاستديوهات "ولف أت ذي دور".
في سياق ذلك، قال عطا الله: "نحن فخورون بالشراكة مع الجزيرة، و"إمبوستر ميديا"، واستديوهات "ولف أت ذي دور" لاستكشاف ما هو التالي في مجال سرد القصص". وأضاف "نأمل أن يثير البودكاست مناقشات حيوية حول كيفية بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وقال كارلوس فان ميك، مدير الابتكار والبرامج في الجزيرة الرقمية: "في الجزيرة بودكاست، نبحث دائمًا عن طرق جديدة لإعلام جمهورنا وتوسيع عرضنا من البرامج إلى ما هو أبعد من الأخبار اليومية". وتابع "نحن متحمسون لهذه الشراكة وكيف يستخدم هذا البودكاست الخيال العلمي والحقائق للتفكير في مستقبلنا المحتمل".
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