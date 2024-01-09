ليفا للفنادق تطلق أول منشآتها في ساحل العاج كجزء من خطة توسعها في غرب أفريقيا

(MENAFN
- Matrix PR) أعلنت ليفا للفنادق، العلامة الفندقية الرائدة في قطاع الضيافة، عن أحدث منشآتها في ساحل العاج من خلال شراكة استراتيجية مع كل من شركتي إيدن برستيج و كوسينو بي تي بي. ,تؤكد ليفا، من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، التزامها الثابت بزيادة استثماراتها داخل السوق الأفريقية. وتعتبر هذه المنشأة الخامسة لشركة ليفا في أفريقيا، مما يؤكد سعيها للقيام بدور هام في قطاع الضيافة في المنطقة.
من المقرر أن تثمر الشراكة مع كل من إيدن برستيج، شركة التطوير العقاري المرموقة، تحت إدارة الرئيس التنفيذي هيرفيه باتريك آمونه؛ وشركة كوسينو بي تي بي، التي يشرف عليها السيد نويل كوفي، عن إقامة فندق فاخر من فئة 4 نجوم يضم 140 غرفة نوم في ضواحي جاكفيل ويطل على البحيرة. حيث ستسهم ليفا للفنادق في هذا المشروع من خلال خبرتها في مراحل التصميم المعماري والداخلي.
وفي تعليقه على هذه الشراكة قال جيه إس أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ليفا: "يسعدنا أن ننطلق في هذه الرحلة الشيقة مع كل من إيدن برستيج وكوسينو بي تي بي، لإدخال نهج ليفا المميز في مجال الضيافة إلى ساحل العاج. يأتي هذا المشروع ضمن إطار رؤيتنا في تقديم تجارب غنية، والالتزام بمعايير التميز في مجالات التكنولوجيا والتصميم والفن في صميم كل منشأة. كما يعكس، في الوقت نفسه، تفانينا في تعزيز المجتمعات المحلية النابضة بالحيوية. نحن على ثقة أن هذا الفندق سيصبح وجهة بارزة في جاكفيل ".
خطوة استراتيجية في سوق مزدهرة
يأتي توسع ليفا في ساحل العاج في فترة محورية لقطاع السياحة المزدهر في البلاد. حيث من المتوقع أن تجتذب القارة أكثر من 134 مليون زائر أجنبي بحلول عام 2030 – أي أكثر من ضعف الرقم في عام 2018. تؤكد هذه الطفرة على الإقبال العالمي المتزايد على خوض تجارب مميزة في أحضان الطبيعة، وهو ما تقدمه أفريقيا بوفرة لا مثيل لها.
بدوره، قال هيرفيه باتريك آمونه، الرئيس التنفيذي لشركة إيدن العقارية: "يقدم سوق غرب إفريقيا إمكانات هائلة لقطاع الضيافة، ,ونلمس الكثير من فرص النمو من خلال تصريحات وزير السياحة، السيد فوفانا، ولذلك نحن حريصون على المساهمة في دعم مسيرة ساحل العاج نحو النمو، بالتعاون مع ليفا".
أفريقيا: الوجهة القادمة للسياحة المستدامة
لا تقتصر جاذبية أفريقيا على المناظر الطبيعية الخلابة، فالقارة غنية بالثقافات والتقاليد المتنوعة، وتقدم تجارب أصيلة لا تقتصر فقط على شواطئها. توفر إفريقيا فرصاً غير محدودة للتواصل الثقافي من المهرجانات التي تنبض بالحيوية والعادات القديمة إلى رحلات الطهي وحفاوة المجتمعات المحلية.
يمتد التزام ليفا بتحقيق النمو المسؤول إلى ما هو أبعد من تقديم خدمة ضيافة مميزة. حيث تخطط فنادق ليفا للتركيز على توفير فرص عمل للسكان المحليين من خلال مشروع الفندق في جاكفيل، إدراكاً منها لأهمية تمكين المجتمعات المحلية.
وأضاف أناند: "نحن نؤمن بتطوير شراكات متينة مع المجتمعات التي نعمل بينها. لذلك نلتزم بأن يشكل السكان المحليون في جاكفيل ما نسبته 98٪ من القوى العاملة في هذا المشروع، إضافة إلى المشاركة بنشاط في برامج التدريب ورفع المهارات لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق التفوق."
فنادق ليفا تتطلع إلى مزيد من التوسع في أفريقيا
تمتد رؤية ليفا الطموحة لساحل العاج إلى ما بعد هذا المشروع الذي يعتبر خطوة أولى. حيث تجري الشركة حالياً مفاوضات مع شركاء استراتيجيين لتقديم محفظتها المتنوعة من عروض الفنادق، والتي تلبي احتياجات جميع القطاعات. ويشمل ذلك خططاً لإقامة فنادق من فئة 3 نجوم و 5 نجوم، بالإضافة إلى مساكن ليفا المميزة.
ويمثل دخول ليفا لساحل العاج علامة فارقة في توسع الشركة في جميع أنحاء إفريقيا. حيث تسعى ليفا من خلال التزامها في التميز في التصميم، وتمكين المجتمع، والعروض المتنوعة، لترك بصمة في قطاع الضيافة في ساحل العاج. ويشهد مسار النمو الحالي لعلامة ليفا في إفريقيا إدارة ست منشآت خلال عامين، مما يسهم في تعزيز سعيها لتحقيق الريادة العالمية في قطاع الضيافة.
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