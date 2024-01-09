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- Total Communications)
لوب يتألق بفوزه بمرحلة سوبر داكار لصالح فريق البحرين ريد إكستريم
نجم فريق البحرين ريد إكستريم يصعد في الترتيب العام بعد فوزه الدراماتيكي
منافسة حامية مع الراجحي والعطية
السلمية، المملكة العربية السعودية: 9 يناير 2024: حقق سيباستيان لوب فوزاً رائعاً في مرحلة رالي داكار اليوم ليحيي بذلك حظوظ فريق البحرين ريد إكستريم في يوم درامي آخر في المملكة العربية السعودية.
وفاز لوب مع ملاحه فابيان لوركين بسيارة بي آر إكس برودرايف هانتر بالمرحلة الرابعة التي تمتد لمسافة 299 كم من السلمية إلى الهفوف بعد معركة مذهلة مع متصدر الرالي السعودي يزيد الراججي وبطل الرالي خمس مرات القطري ناصر العطية.
لقد كان تعافياً جريئاً لبطل العالم للراليات تسع مرات بعد سلسلة من الثقوب وأعمال الإصلاح القسرية التي أبعدته عن المنافسة في المرحلة السابقة.
وكان الفوز بالمرحلة يشكل تعافياً جريئاً لبطل العالم للراليات تسع مرات بعد سلسلة من الثقوب وأعمال الإصلاح القسرية التي أبعدته عن المنافسة في المرحلة السابقة.
وصعد لوب ثلاثة مراكز خلال اليوم، ليحتل المركز السادس للترتيب العام، ولا يزال على بعد 23 دقيقة و50 ثانية من الصدارة، لكنه عاد إلى المطاردة مع بقاء ثمانية مراحل صحراوية صعبة أخرى في رالي يمكن أن تتأرجح خلالها الحظوظ بشكل كبير.
يذكر ان لوب قد حقق في نفس الفترة في رالي داكار العام الماضي، الفوز الأول من أصل ستة انتصارات متتالية بالمراحل لفريق البحرين ريد إكستريم ليتجاوز في النهاية أفضل خمسة انتصارات سابقة بالمراحل حققها آري فاتانين في عام 1989.
وبينما كان ثلاثة من أفضل السائقين في العالم يتنافسون على الصدارة اليوم، كانت نتيجة المرحلة موضع شك حتى الكيلومترات الأخيرة، حيث تفوق لوب في النهاية على الراجحي بفارق دقيقة واحدة و8 ثوانٍ، بينما كان العطية على بعد 14 ثانية فقط. وتركت النتيجة سيارة الراجحي تويوتا السعودية تتقدم بفارق 4 دقائق و29 ثانية عن سيارة أودي التي يقودها كارلوس ساينز، فيما جاء العطية في المركز الثالث بفارق 11 دقيقة و3 ثوان عن الصدارة بسيارته برودرايف هانتر.
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