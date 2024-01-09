كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تستضيف محاضرة حول أهمية فلسطين في الحضارة الإسلامية

(MENAFN
- Hamad Bin Khalifa University) الدوحة، 9 يناير 2024: استضاف مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، الدكتور محمد المجالي، الأستاذ بجامعة قطر، لإلقاء محاضرة عامة حول أهمية فلسطين في تاريخ الحضارة الإسلامية.
واستخلص الدكتور المجالي رؤى من القرآن والسنة النبوية لتوضيح العلاقة التاريخية بين فلسطين والإسلام، واستكشاف المسار التاريخي لفلسطين باعتبارها القبلة الأولى والأرض المباركة التي استقر عليها سيّدُنا إبراهيم (أبو الأنبياء)، وسيّدُنا عيسى (عليهما السلام).
وأكدت المحاضرة على أهمية فلسطين في العقيدة الإسلامية والهوية الدينية للمسلمين، حيث أشار الدكتور المجالي إلى دورها المحوري في تشكيل الوعي الإسلامي عبر تاريخها العريق، مع حث المجتمع الإسلامي على التفكير والتدبُر في أهمية فلسطين بالنسبة لعقيدتهم، وذلك في ضوء الحرب الحالية في غزة.
وتعليقًا على محاضرة الدكتورة محمد المجالي، قالت الدكتورة عائشة يوسف المناعي، مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة: "دأب المركز على دعوة خبراء مرموقين مثل الدكتور المجالي للقاء مجتمعنا الأكاديمي وتبادل الأفكار والرؤى معه، حيث إن ملاحظاته للتذكير بأهمية فلسطين للمسلمين تأتي في وقتها تمامًا وتتواكب مع ما تشهده غزة حاليًا من دمار وحرب دموية، ونحن في كلية الدراسات الإسلامية فخورون لكوننا منصة فريدة تساهم في حوارٍ بنَّاءٍ حول الدين الإسلامي من منظور عالمي".
تجدر الإشارة إلى أن كلية الدراسات الإسلامية تلتزم التزامًا راسخًا بالحوار البنَّاء، وفي سبيل تحقيق هذه الرسالة فإنها تتجاوز الحدود الجغرافية، لتستقطب الخبرات المحلية والعالمية، كما تعمل على إعداد المواهب والكفاءات البشرية في دولة قطر وخارجها، حيث تنطلق مخرجات الكلية من البحوث في مجالات مصممة بعناية لتعزز برامجها الأكاديمية متعددة التخصصات، وتضخ مساهمات جديدة في عالم المنح الدراسية الإسلامية على مستوى العالم.
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