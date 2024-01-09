شركة سنشري فاينانشال تعلن عن تعيين أولاس أكينجلار في منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات

(MENAFN
- Matrix PR) أعلنت سنشري فاينانشال، الشركة الرائدة في مجال الخدمات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين أولاس أكينجلار في منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات. يشكل انضمام السيد أكينجلار بخبرته التي تمتد لأكثر من عقد في قطاع تكنولوجيا وتداول العملات، قيمة إضافية للفريق الإداري لشركة سنشري فاينانشال.
شغل أولاس أكينجلار قبل انضمامه إلى سنشري فاينانشال، مناصب هامة في العديد من الشركات الرائدة في مجال عقود الفروقات وتداول العملات. كما شغل مؤخراً منصب رئيس قسم التداول في شركة إنفينوكس كابيتال، وهي شركة وساطة لتداول العملات مقرها المملكة المتحدة. كما تشمل مسيرته المهنية الحافلة أيضاً عمله كرئيس لقسم التداول وإدارة المخاطر في شركة هاوس أوف بورس للوساطة الخاضعة للرقابة من هيئة السلوك المالي.
حصل أولاس أكينجلار على درجة البكالوريوس في هندسة الجيوماتكس من جامعة اسطنبول التقنية في تركيا، مما يعكس خلفيته التعليمية القوية وخبرته في تكنولوجيا التداول والقطاع المالي.
سيعمل السيد أكينجلار، من خلال منصبه الجديد في سنشري فاينانشال، في مكتب الشركة في دبي وسيتولى مسؤولية الإشراف في مجالات ابتكار المنتجات والعمليات إضافة إلى العمل على تعزيز المنصة. كما تشمل مسؤولياته قيادة تطوير المنتجات المبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، والبقاء على اطلاع على اتجاهات السوق لتعزيز عروض سنشري فاينانشال. بالإضافة إلى ذلك، سيشرف على تحسين منصات التداول الخاصة بالشركة، مما يضمن تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للعملاء.
وفي معرض تعليقه على تعيين أكينجلار قال السيد بال كريشن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سنشري فاينانشال: "يسعدنا أن نرحب بأولاس أكينجلار كرئيس تنفيذي للمنتجات في سنشري فاينانشال. إن خبرته الواسعة في مجال تداول العملات وتكنولوجيا التداول العالمية تجعل منه المرشح الأنسب لقيادة استراتيجيتنا لتطوير المنتجات. ونتطلع إلى المساهمات القيمة التي سيقدمها لتعزيز خدمات عملائنا ومنصات التداول الخاصة بنا".
تولى أولاس أكينجلار منصبه في سنشري فاينانشال في يناير، ويمثل تعيينه خطوة مهمة في التزام الشركة بتقديم خدمات استثمارية عالمية المستوى لعملائها.
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