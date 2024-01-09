فريش بيزل في فندق باب القصر يحصل على شارة توصية رفيعة المستوى من موقع "ريستورانت غورو"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت تجربة تناول الطعام في الظلام التي يقدمها مطعم فريش بيزل في فندق باب القصر على شارة توصية رفيعة المستوى لعام 2023 من موقع "ريستورانت غورو"، الذي يعد الموقع الإلكتروني الأكثر شعبيةً بين عشاق الطعام، ويبلغ عدد مستخدميه 30 مليون مستخدم شهريًا. وقد أثنى الموقع على فريش بيزل مسلطًا الضوء على تجاربه الذوقية الاستثنائية والنهج المبتكر الذي يتبعه في منح ضيوفه مغامرة مميزة أثناء تناول الطعام.
يشتهر مطعم "فريش بيزل" بتجربة تناول الطعام في سوادٍ حالك، وتعرف كذلك بتجربة تناول الطعام في الظلام وهي تجربة ذوقية غامرة ومبتكرة يخوض خلالها الضيوف مغامرة حسية منقطعة النظير، حيث يقدم لهم قائمة طعام مؤلفة من 3 أقسام في ظلامٍ دامس مما يتيح لهم الاستمتاع بنكهة المأكولات وملمسها ورائحتها في تجربة منعشة للحواس.
وأعرب السيد إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي مسؤول إدارة الأغذية والمشروبات لدى فندق باب القصر، عن سعادته بهذا التكريم وقال: "إنّ تجربة تناول الطعام في الظلام هي تجربة مصممة خصيصًا لإنعاش الحواس وتعزيز مشاركتها أثناء تناول الطعام، في مغامرة ذوقية مميزة تظل محفورةً في ذاكرة الضيوف".
وأضاف: "نتقدم ببالغ شكرنا وامتنانا لموقع "ريستورانت غورو" ومجتمعه النشط لمنحنا هذا التكريم المرموق، الذي يغذي حماسنا وسعينا لتخطي حواجز المألوف في التجارب الذوقية".
حازت تجربة تناول الطعام في الظلام على تقدير وثناء موقع "ريستورانت غورو" الذي منح المطعم شارة التوصية المرموقة، والتي تعد علامة تميز هامة تشير إلى التزام المطعم بتقديم تجارب ذوقية متميزة ومبتكرة على الدوام.
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