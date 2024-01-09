ديليفرو تكرم أبطالها السائقين وتنظم لهم رحلة كشتة في اللياح

(MENAFN
- Deliveroo) نظمت شركة ديليفرو رحلة كشتة مميزة في صحراء اللياح، تعبيرًا عن امتنانها وتقديرها لدور السائقين الأفضل أداءً في عام 2023، بعد أن انتهى العام بنتائج إيجابية حققها السائقون.
وقد تم دعوة حوالي 100 من أفضل السائقين أداءً للاستمتاع بأجواء الكشتة والصحراء، وتضمنت أنشطة ترفيهية جماعية، بما في ذلك التزحلق على الرمال، والرماية، وعروض الأفلام في الهواء الطلق، والتصوير الفوتوغرافي للنجوم، بالإضافة إلى ورش عمل ممتعة.
وقالت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو الكويت وقطر: "نحن فخورون جدًا بالعمل الدؤوب لسائقينا وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم. فاجتهادهم هو أساس نجاحنا، ويشرفنا أن نكرم هذه الجهود اليوم. نحن ملتزمون بضمان رفاهية ورضا أبطالنا. ونتطلع إلى تنظيم الفعاليات التي تضع سائقينا في المقدمة، ونأمل أن يستمتعوا بكل ما خططنا له هذه المرة."
تؤكد هذه المبادرة على التزام شركة ديليفرو الثابت بتقدير السائقين وبإشراكهم في تجارب هادفة وممتعة. إن فعالية الكشتة في نهاية العام عززت روابط الفريق الواحد، ووضعت حجر الأساس لعام جديد من النجاح.
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