مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,987.49 بارتفاع قدره 3.79 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 741.14 بانخفاض وقدره 0.84 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و141 ألفًا و629 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 825 ألفًا و981 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 64 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 78.04% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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