مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,987.49 بارتفاع قدره 3.79 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال.





كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 741.14 بانخفاض وقدره 0.84 نقطة عن معدل أقفاله السابق.





وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و141 ألفًا و629 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 825 ألفًا و981 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 64 صفقة.





وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم

قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 78.04% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.