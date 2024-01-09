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مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب ويغان

1/9/2024 8:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ مانشستر يونايتد الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ويغان 2 - صفر، الاثنين، ضمن منافسات الدور الثالث.
وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 22 عن طريق ديوغو دالوت، قبل أن يضيف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ضربة جزاء.
وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية ببطولة الدوري 1 - 2 أمام نوتنغهام فورست، فيما عانى من صعوبات عديدة الشهر الماضي بعدما خسر خمس مباريات في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

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