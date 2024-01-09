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وفاة أسطورة الكرة الألمانية فرانز بيكنباور

1/9/2024 8:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سطورة كرة القدم الألمانية فرانز بكنباور عن عمر يناهز 78 عاما، حسبما أعلنت عائلته الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية.
توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد (السابع من يناير/ كانون الثاني 2024)، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة الثنين لوكالة سيد أحد فروع فرانس برس.
وانسحب بكنباور (78 عاما)، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدربها بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

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