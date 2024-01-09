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اليوم الأقسى .. جيش الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

1/9/2024 8:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 27 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة .

وافادت وسائل اعلام عبرية بأن يوم أمس كان اليوم الأقسى على جنود وجيش الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الاقصى لتكبده خسائر كبيرة في صفوفه ومعداته .

وفي وقت سابق من اليوم، أقر جيش الاحتلال بمقتل 9 ضباط وجنود في معارك بوسط وجنوبي القطاع.


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