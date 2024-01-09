اليوم الأقسى .. جيش الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 27 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة .
وافادت وسائل اعلام عبرية بأن يوم أمس كان اليوم الأقسى على جنود وجيش الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الاقصى لتكبده خسائر كبيرة في صفوفه ومعداته .
وفي وقت سابق من اليوم، أقر جيش الاحتلال بمقتل 9 ضباط وجنود في معارك بوسط وجنوبي القطاع.
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