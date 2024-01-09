اليوم الأقسى .. جيش الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News)اقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 27 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة .

وافادت وسائل اعلام عبرية بأن يوم أمس كان اليوم الأقسى على جنود وجيش الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الاقصى لتكبده خسائر كبيرة في صفوفه ومعداته .

وفي وقت سابق من اليوم، أقر جيش الاحتلال بمقتل 9 ضباط وجنود في معارك بوسط وجنوبي القطاع.