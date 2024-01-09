راصد: 997 قراراً للحكومة خلال ثلاثة أعوام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيّنت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد ثلاثة أعوام على تشكيلها أن الحكومة التزمت بـِ 731 التزام، وتوزعت الالتزامات على أربع برامج رئيسية، وهي البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وخطة تحديث القطاع العام (2022 – 2025).



وقال مدير عام مركز الحياة – راصد عامر بني عامر، أن راصد أطلق برنامجاً خاصاً لقياس أثر الأولويات المنجزة بشكل عام، والخدمات الالكترونية بشكل خاص، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منهجية مراقبة أداء الحكومة ضمن الخطط المعدّة من قبلها، وأكد بني عامر أنه سيتم نشر تقارير دورية حول أثر الأولويات التي تم تنفيذها مثل بعض الخدمات الالكترونية، وأضاف بني عامر بأن منهجية التقرير اعتمدت في نتائجها على المتغيرات المرتبطة بالدليل حيث عمل فريق التقرير على إجراء أبحاث نوعية وكمية وجمع للمعلومات من مصادر متعددة مثل محركات البحث والمواقع الالكترونية للوزارات كما تم التواصل مع كافة الوزارات.



وبينت النتائج أن عدد الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المفترض إنجازهم خلال الأعوام 2023 – 2025 وصل إلى 441 التزاماً، اكتمل منها 7%، ولم يبدأ العمل بـِ 10%، فيما يجري تنفيذ 83% منها، وبيّنت النتائج أن نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 11%، وبشكل متوسط 26%، فيما الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 63٪.



وحول الجهات المسؤولة عن تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي فقد تبين أن وزارة الاستثمار كانت الأعلى بعدد الأولويات مكتملة التنفيذ بعدد 6 أولويات، يليها وزارة الزراعة ب 4 أولويات، يليها وزارة المياه والري ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة الإقراض الزراعي ب 3 أولويات لكل منها.



وجاء ضمن خطة تحديث القطاع العام 51 أولوية خلال العام 2023، اكتمل منها ما نسبته 29%، ولم يبدأ العمل بما نسبته 6%، وجارِ العمل على تنفيذ 65% منها، وتبين أن 27% نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع، و42% بشكل متوسط، بينما الالتزامات الجاري تنفيذها بدرجة منخفضة نسبتها 30%.



وتضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024) 79 التزاماً، اكتمل منها 56%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، ووصلت الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 35%، وتم تصنيف الالتزامات الجاري تنفيذها إلى ثلاث درجات، جاري تنفيذ مرتفع بنسبة 46%، وجاري تنفيذ متوسط بنسبة 39%، و14٪ جاري تنفيذها بشكل منخفض.



وبلغ عدد الالتزامات ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) 160 التزاماً، اكتمل منها 63%، ولم يبدأ العمل بـِ 6% منها، وبلغت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 31%، حيث بلغت الجاري تنفيذها بشكل مرتفع بنسبة 41%، والجاري تنفيذها بشكل متوسط بنسبة 45%، فيما الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 14%.



وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة الخصاونة فقد بلغت 997 قراراً خلال ثلاثة أعوام من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن محور الإصلاح التشريعي هو الأعلى بنسبة 33%، تلاه المحور الإداري والمحور المالي والاقتصادي بنسب متساوية بواقع 23% من مجموع القرارات، وما نسبته 10% من القرارات كانت لمحور التنمية والخدمات، و9٪ كانت لمحور التعيينات، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 3%.



وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 94 قرارًا خلال ثلاثة أعوام، عُينَّ 117 شخص بموجب هذه القرارات، علمًا بأن التعيينات التي تم اعتمادها هي التعيينات في المناصب القيادية، كما وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 11/10/2023 بلغ 462 سفرة، حيث بلغت نسبة السفرات التي أعلن عن وجهتها 61%، فيما لم يعلن عن وجهتها ما نسبته 39٪.



وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال الثلاثة أعوام، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية 5082 نشاط بنسبة 56% من مجموع النشاطات، وبلغ مجموع النشاطات المكتبية 4072 نشاطاً، بنسبة 44%، حيث بلغ المجموع الإجمالي للنشاطات خلال الثلاثة أعوام من عمر الحكومة 9154 نشاطاً، حيث تم رصد 222 نشاطًا ميدانيًا لرئيس الوزراء.



وتبين إن أكثر الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية والمكتبية خلال أخر ستة اشهر من تاريخ 2023/04/12 – 2023/10/11 على الترتيب هم؛ توفيق كريشان، محمد النابلسي، عزمي محافظة، خالد الحنيفات، يوسف الشمالي، وفاء بني مصطفى، احمد هنانده، هيفاء النجار، خلود السقاف، ماهر أبو السمن، محمد الخلايلة، علمًا بأن منهجية إعداد التقرير استثنت وزير الخارجية ووزراء الدولة من تعداد الأنشطة بسبب طبيعة عملهم، ووزير الاتصال الحكومي ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير النقل، ووزير المياه والري، ووزير العمل وذلك بسبب تاريخ تعيينهم.



وعمل فريق راصد على متابعة صفحات الوزارات الرسمية على منصة الفيسبوك خلال الفترة (2022/04/12-11/10/2023)، حيث بيّنت النتائج أن المجموع الكلي للمنشورات خلال تلك الفترة 10,308 منشور، وبلغ عدد مشاهدات تلك المنشورات ما يزيد على 77 مليون مشاهدة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا على هذه المنشورات (إعجاب، تعليق، مشاركة) 808 ألف شخص، بنسبة تقارب الـ 1% من عدد الذين شاهدوا جميع المنشورات.



وأظهرت نتائج التحليل أن صفحة وزارة الإدارة المحلية هي الأعلى بعدد المنشورات، حيث بلغ عددها 3,308 منشوراً، فيما الأقل كانت وزارة الخارجية بمنشور واحد فقط، وحول عدد التفاعلات الكلي مع المنشورات فقد بيّنت النتائج أن وزارة التربية والتعليم هي الأعلى، حيث بلغت عدد التفاعلات إلى ما يقارب 313 ألف تفاعل.



وبتحليل الوزراء بعد ثلاث سنوات يتبين عدد الوزراء في حكومة الخصاونة على مدار 3 سنوات بلغ 58 وزيراً، وتبين أن 9 وزراء ممن كانوا في التشكيل الأول لحكومة الدكتور بشر الخصاونة حافظوا على حقائبهم، وذلك من خلال 7 تعديلات على حكومة الدكتور بشر الخصاونة ليصبح عدد الوزراء اللذين انضموا للحكومة 48 وزير و10 وزيرات، وبتصنيف الوزراء الذين دخلوا بالتعديلات أي بعد تشكيل الحكومة الأول، يتبين أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات وخرجوا بالتعديلات.

