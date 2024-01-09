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أبو السعود: ارتفاع الطلب على المياه 35% في الأردن بسبب موجات اللجوء

1/9/2024 8:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير المياه والري رائد أبو السعود ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 35% بسبب موجات اللجوء في الأردن.


وقال أبو السعود خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الطلب المتزايد يؤثر على حصة استهلاك الفرد المائية سنويا، لافتا إلى وجود عجز مائي يقدر بنحو 400 مليون م3.


وأضاف أن الوزارة قامت برفع ضخ المياه من حوض الديسي من 100 مليون م3 إلى 115 مليون م3 لتغطية النقص.


وأشار أبو السعود إلى أن أكثر من 90% من المواطنين موصولين على شبكة المياه، فيما نحو 70% منهم يتمتعون بخدمات الصرف الصحي.


وبيّن أن الزراعات المروية تستهلك نحو 65% من المياه النقية في الأردن، وأن هناك 2.8 مليون دونم زراعي ويتم زراعتها من خلال الري المباشر أو غير المباشر

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