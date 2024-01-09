أبو السعود: ارتفاع الطلب على المياه 35% في الأردن بسبب موجات اللجوء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير المياه والري رائد أبو السعود ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 35% بسبب موجات اللجوء في الأردن.
وقال أبو السعود خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الطلب المتزايد يؤثر على حصة استهلاك الفرد المائية سنويا، لافتا إلى وجود عجز مائي يقدر بنحو 400 مليون م3.
وأضاف أن الوزارة قامت برفع ضخ المياه من حوض الديسي من 100 مليون م3 إلى 115 مليون م3 لتغطية النقص.
وأشار أبو السعود إلى أن أكثر من 90% من المواطنين موصولين على شبكة المياه، فيما نحو 70% منهم يتمتعون بخدمات الصرف الصحي.
وبيّن أن الزراعات المروية تستهلك نحو 65% من المياه النقية في الأردن، وأن هناك 2.8 مليون دونم زراعي ويتم زراعتها من خلال الري المباشر أو غير المباشر
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