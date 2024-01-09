الأردن بالمرتبة 55 من بين 193 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتل الأردن المرتبة 55 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي من بين 193 دولة للعام الحالي، مقارنة بالمرتبة 63 من بين 181 دولة لعام 2022.



وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الثلاثاء، احتل الأردن المرتبة الخامسة عربيًا، متقدما على البحرين، ومصر، والكويت، وتونس، وفق التقرير الذي أعدته مؤسسة "أوكسفورد انسايتس".



ويستند مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي إلى قياس ثلاث ركائز أساسية هي: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبنية التحتية، بالاعتماد على 39 مؤشرا فرعيا و10 أبعاد، هي: القدرة على الابتكار، والحجم، والقدرة على التكيف، والسعة الرقمية، والحوكمة، والرؤية، وتوافر البيانات، والبنية التحتية، ورأس المال البشري، وتمثيل البيانات.



وبهذا يكون الأردن قد حقق أول مستهدف من مستهدفات الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية (2023 و2027) التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الأول 2022.



و نجحت المملكة في تحقيق تحسن بنسبة تزيد على 20% في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، ما يتماشى مع رؤية الأردن ليكون من الدول الرائدة والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إيجاد بيئة محفزة لاستقطاب الشركات العاملة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستثمار هذا المجال.



يشار إلى أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية تهدف إلى بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية وتشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيق أدواته لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.