وزير المياه: ردم 1481 بئر مخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري رائد أبو السعود إنه تم ردم نحو 1481 بئر مخالفة وعشرات الاعتداءات على الخطوط الرئيسية.

وأضاف أبو السعود في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات على خطوط المياه تؤثر على الأحواض المائية وحصة المواطنين.

وشدد على أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مستمرة بضبط الاعتداءات على مصادر المياه والحفاظ على حصص المياه للأردنيين.

وبيّن أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض الفاقد المائي بنسبة 2% خلال الخمس سنوات المقبلة.