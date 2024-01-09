Wednesday, 10 January 2024 03:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير المياه: ردم 1481 بئر مخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية

1/9/2024 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري رائد أبو السعود إنه تم ردم نحو 1481 بئر مخالفة وعشرات الاعتداءات على الخطوط الرئيسية.

وأضاف أبو السعود في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات على خطوط المياه تؤثر على الأحواض المائية وحصة المواطنين.

وشدد على أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مستمرة بضبط الاعتداءات على مصادر المياه والحفاظ على حصص المياه للأردنيين.

وبيّن أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض الفاقد المائي بنسبة 2% خلال الخمس سنوات المقبلة.

MENAFN09012024000208011052ID1107699965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث