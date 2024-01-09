وزير المياه: ردم 1481 بئر مخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري رائد أبو السعود إنه تم ردم نحو 1481 بئر مخالفة وعشرات الاعتداءات على الخطوط الرئيسية.
وأضاف أبو السعود في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات على خطوط المياه تؤثر على الأحواض المائية وحصة المواطنين.
وشدد على أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مستمرة بضبط الاعتداءات على مصادر المياه والحفاظ على حصص المياه للأردنيين.
وبيّن أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض الفاقد المائي بنسبة 2% خلال الخمس سنوات المقبلة.
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