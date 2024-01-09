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بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب.. هذا ما يفعله حسام حبيب

1/9/2024 8:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعد الفنان المصري حسام حبيب حالياً للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، وذلك بعد انفصاله رسمياً عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وبدأ حسام العمل على تحضير ألبوم جديد بعنوان "كدابة"، سيطرحه آخر شهر كانون الثاني الجاري، ليكون باكورة أعماله التي يعود بها إلى نشاطه الفني بعد طلاقه من شيرين عبد الوهاب أخيراً.

يذكر أن حسام حبيب غائب عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، وبالتحديد بعد انتشار أخبار زواجه من شيرين عبد الوهاب، حيث كان ظهوره مقتصراً على حضور الحفلات التي تحييها شيرين، ولم يكن له أي نشاط فني طوال تلك الفترة.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انفصالها عن حسام حبيب رسمياً، في شهر كانون الأول الماضي، مؤكدةً أن الطلاق تم في هدوء تام وبرضا الطرفين، كما لم يمر أيّ منهما بأزمة نفسية بسبب الطلاق.

لبنان 24

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