حزب الله : اغتيال اثنين من مقاتلينا في لبنان
التاريخ
1/9/2024 8:11:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكد حزب الله اللبناني إن اثنين من مقاتليه تم اغتيالهم في قصف إسرائيلي جنوب لبنان اليوم الثلاثاء .
وكانت قد افادت مصادر لوكالة رويترز في وقت مسبق من اليوم ان قصف اسرائيلي استهدف مركبة تقل 3 من اعضاء حزب الله .
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