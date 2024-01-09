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إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله

1/9/2024 8:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، قرب حاجز عين سينيا شمال مدينة رام الله.


وقالت مصادر لـ "وفا " إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب قرب حاجز عين سينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.


وأغلقت قوات الاحتلال حاجز عين سينيا ومنعت المواطنين الفلسطينيين من المرور عبره، إذ يعتبر واحدا من المنافذ القليلة التي بات المواطنون يقصدونها للخروج أو الدخول إلى مدينة رام الله.


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