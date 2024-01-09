إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، قرب حاجز عين سينيا شمال مدينة رام الله.
وقالت مصادر لـ "وفا " إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب قرب حاجز عين سينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
وأغلقت قوات الاحتلال حاجز عين سينيا ومنعت المواطنين الفلسطينيين من المرور عبره، إذ يعتبر واحدا من المنافذ القليلة التي بات المواطنون يقصدونها للخروج أو الدخول إلى مدينة رام الله.
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