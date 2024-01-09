لجنة فلسطين في الأعيان تناقش آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.



وأكد رئيس اللجنة العين نايف القاضي، أن الأردن ملكاً وجيشاً وشعباً يقف بكل إمكاناته لمنع محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب تضاف إلى جرائم إسرائيل التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، وأن الأردن يرفض وبشدة الحديث عن اليوم التالي لغزة قبل وقف الحرب وخارج سياق خطة شموله تلبي حاجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني.



‏‎وبين أن المطلوب هو وقف العدوان الوحشي الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وإنهاء هذه الكارثة الإنسانية بهمجيتها غير المسبوقة ونتائجها البشعة على القطاع، مضيفا أن الموقف الأردني كان متقدماً بوجوب وقف العدوان وأن يكون التعامل في غزة ضمن خطة متكاملة قائمة على أساس وحدة غزة مع الضفة والقدس والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين ووفق مواعيد زمنية محددة وبضمانات حقيقية، وبالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب.



‏‎وأشار القاضي، إلى أن الاحتلال الجاثم على صدور إخواننا في فلسطين هو الكارثة الحقيقية والشر الكبير الذي تعاني منه منطقتنا، وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يغادر خيار الحلول العسكرية والأمنية، مؤكدا أن الأردن يرفض تماماً أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وعدم القبول بأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة بإعتبارها امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، والتصدي لممارسات المستوطنين المتطرفين في أعمال العنف بحق أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتكررة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس للحيلولة دون تفجر الأوضاع في المنطقة.