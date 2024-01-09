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سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية شرق مخيم البريج

1/9/2024 8:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية سرايا القدس وكتائب القسام معارك ضارية مع جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 95 على التوالي مخلفة خسائر كبيرة في صفوفه ومعداته .


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