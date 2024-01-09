سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية شرق مخيم البريج

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية شرق مخيم البريج
التاريخ
1/9/2024 8:11:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وتخوض المقاومة الفلسطينية سرايا القدس وكتائب القسام معارك ضارية مع جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 95 على التوالي مخلفة خسائر كبيرة في صفوفه ومعداته .
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