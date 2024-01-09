أطلت على سرير المستشفى.. فنانة لبنانية شهيرة تقلق محبيها - صورة

أطلت على سرير المستشفى.. فنانة لبنانية شهيرة تقلق محبيها - صورة
التاريخ
1/9/2024 8:11:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها مُمدة على المستشفى وإلى جانبها أحد الأطباء ما أقلق الجمهور على صحتها، لاسيما انها لم تكشف تفاصيل إضافية.
بل اكتفت نادين بالتعليق على الصورة قائلة : "الحمد والشكر إلك يا رب وأنا بألف خير".
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