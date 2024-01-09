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أطلت على سرير المستشفى.. فنانة لبنانية شهيرة تقلق محبيها - صورة

1/9/2024 8:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها مُمدة على المستشفى وإلى جانبها أحد الأطباء ما أقلق الجمهور على صحتها، لاسيما انها لم تكشف تفاصيل إضافية.

بل اكتفت نادين بالتعليق على الصورة قائلة : "الحمد والشكر إلك يا رب وأنا بألف خير".




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