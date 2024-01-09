انتشال جثة ثلاثيني سقط داخل بئر في الزرقاء

انتشال جثة ثلاثيني سقط داخل بئر في الزرقاء
التاريخ
1/9/2024 8:11:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب ثلاثيني، سقط داخل بئر، في لواء الهاشمية.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن الكوادر استخدمت معدات خاصة لإخراج جثة الشاب.
وبيّن أنه تم فتح تحقيق أمني بالحادثة.
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