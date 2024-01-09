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انتشال جثة ثلاثيني سقط داخل بئر في الزرقاء

1/9/2024 8:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب ثلاثيني، سقط داخل بئر، في لواء الهاشمية.


وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن الكوادر استخدمت معدات خاصة لإخراج جثة الشاب.

وبيّن أنه تم فتح تحقيق أمني بالحادثة.


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