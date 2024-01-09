أرض ووفد عن المجتمع المدني والقطاع الخاص في زيارة تضامنية لسفارة جنوب إفريقيا

MENAFN - Amman Net) في زيارة تضامنية إلى سفارة جنوب إفريقيا في الأردن، قام بها وفد ضم منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وممثلي عن شبكتها للقضية الفلسطينية، وتحالف جوناف، وشبكة نساء النهضة وممثلي شركاء عن القطاع الخاص، أعربت المنظمة عن تقديرها لـ"مساعي جنوب إفريقيا الشجاعة نحو السعي لتحقيق المساءلة والعدالة"، إلى جانب ترحيب الوفد بالدعوى التي رفعتها حكومة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك فيما يتعلق بانتهاكات الكيان لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

من جهتها ثمنت سفيرة جنوب إفريقيا، تسيلاني موكوينا، هذه الزيارة، وأبدت اعتزازها بموقف الأردن الداعم قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، فضلاً عن مواقفه الإنسانية والصداقة الممتدة بين البلدين، مبينة أن المملكة كانت من أولى الدول التي منحت مواطني جنوب أفريقيا حرية الزيارة والدخول إلى الأردن دون تأشيرة بمبادرة ملكية كريمة. وفيما يخص القضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية، أبدت موكوينا ثقتها بعدالة القانون ومسراه، مؤكدة أن جنوب أفريقيا ستبذل كل الجهود للوصول لقرار فوري لوقف النيران.

فيما أشادت الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، بالموقف التاريخي والمشرف لجنوب إفريقيا والذي يحاكي مطالب شعوب المنطقة، مبدية اعتزازها بموقف الأردن الداعم لهذه الدعوى ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق بخطوات مؤثرة وشجاعة. وأثنت على الجهود التي أثمرت بقيام جنوب أفريقيا برفع قضيتها إلى محكمة العدل الدولية، بالإضافة لما قامت به جنوب أفريقيا ودول أخرى بإحالة الوضع في فلسطين منذ بداية الحرب الحالية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الجهد التعاوني لدول أخرى في العالم والتي رفعت قضايا أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية. مثل ما تم تقديمه إلى المحاكم الوطنية في هولندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. كما دعت حكومات المنطقة والمجتمع الدولي لإظهار دعمهم وتأييدهم للقضية.

وأشار الوفد الزائر إلى الجهود التي ساهمت بها منظمة النهضة العربية (أرض) وشبكتها الدولية للقضية الفلسطينية ومن خلال أكثر من 100 عضو من الأفراد والمؤسسات، بشكل مكثف في جهود "المسار الثاني" السياسية والقانونية لمتابعة المساءلة والعدالة فيما يتعلق بالحرب في غزة، والوضع المتفاقم في الضفة الغربية. وقد نشط أعضاء الشبكة حول العالم بحشد الخبرات والعمل المكثف على مختلف الأصعدة، وشمل ذلك إنشاء مجموعات عمل حول الإبادة الجماعية والتهجير القسري من قبل منظمة الحق في فلسطين، والتي أخذت زمام المبادرة، بالتعاون الوثيق مع الدولة الفلسطينية، في الضغط على الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية لإحالة جريمة الإبادة الجماعية في غزة إلى محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المحاكم الوطنية. ومن الأمثلة على جهود المنظمات الأعضاء بالشبكة ما قامت به منظمة "القانون من أجل فلسطين" (L4P)، والتي أنشأت قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 500 بيان من كبار المسؤولين الإسرائيليين يعبرون عما يسمى بنية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بسلوك إسرائيل في الحرب في غزة.

وتركز الجهود التعاونية بين الجهات الفاعلة الأخرى و المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بما في ذلك النهضة والشبكة الدولية، على تشجيع الدول الأخرى إما على الانضمام إلى قضية محكمة العدل الدولية و/أو إصدار بيانات الدعم و/أو التأييد. كما أسهمت النهضة (أرض) ومؤسسة القانون من أجل فلسطين في إنشاء فريق عمل لتنسيق الإجراءات القانونية في المحاكم الوطنية لمواصلة السعي لتحقيق المساءلة والعدالة.

وفي إشارة إلى أهمية القضية بالنسبة لمحكمة العدل الدولية وتركيز النظر فيها، فقد قررت تحديد موعد جلسات الاستماع الأولى في القضية يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير، أي بعد أقل من أسبوعين من تقديم القضية إلى المحكمة. ستتعامل جلسات الاستماع الأولى هذه، والتي تُبث مباشرة، مع مطالبة جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة لوضع وقف فوري لأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، إلى حين النظر في الأسس الموضوعية الكاملة للقضية في مرحلة لاحقة.

ومن المتوقع أن تأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في غضون عدة أسابيع، كما فعلت في قضايا أخرى مماثلة. ومن المرجح أن تتضمن هذه الإجراءات أمرًا (ملزمًا) للاحتلال بوقف جميع الأنشطة التي قد تشكل فعل إبادة جماعية وإلزام جميع الأطراف الأخرى في اتفاقية الإبادة الجماعية بوقف دعم الحرب الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.