الاحتلال يغلق حاجز عناب العسكري شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، حاجز "عناب" العسكري شرق محافظة طولكرم.

وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين بالسواتر والمتاريس، ومنعت المركبات من المرور.

ويعتبر هذا الحاجز الممر الرئيسي الذي يسلكه المواطنون من طولكرم مرورا ببلدة عنبتا إلى محافظة نابلس وباقي محافظات الضفة الغربية.