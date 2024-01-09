الاحتلال يغلق حاجز عناب العسكري شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، حاجز "عناب" العسكري شرق محافظة طولكرم.
وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين بالسواتر والمتاريس، ومنعت المركبات من المرور.
ويعتبر هذا الحاجز الممر الرئيسي الذي يسلكه المواطنون من طولكرم مرورا ببلدة عنبتا إلى محافظة نابلس وباقي محافظات الضفة الغربية.
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