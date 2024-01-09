انطلاق ثاني جولات بطولة البحرين للـ الدراغ على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية

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- Akhbar Al Khaleej) تنطلق على مضمار السرعة في حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" الجولة الثانية من بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة "الدراغ" البطولة الأكثر شعبية في المنطقة لسباقات السرعة وذلك خلال موسمها 2023- 2024.
وبدأت فعاليات الجولة الثانية منذ يوم أمس وذلك بفعالية الاختبار والتجهيز وتستمر حتى اليوم الأربعاء 10 يناير وذلك من الساعة 6 مساء وحتى 12 مساء. كما تتواصل الفعاليات يوم الخميس الموافق 11 يناير بانطلاق الحصص التأهيلية وذلك من 3 مساء، ويوم الجمعة 12 يناير يوم السباق من 2 مساء.
ومن المتوقع أن الجولة الثانية من البطولة تنطلق بمشاركة كبيرة من السيارات والدراجات النارية وذلك من مختلف دول الخليج وتحديدا من البحرين، الكويت، السعودية والإمارات، وقطر وذلك بعد الجولة الافتتاحية التي لاقت إقبالا منقطع النظير من حيث المشاركة والحضور.
ومن المقرر أن تنطلق الجولة لسباقات السرعة على عدة فئة لكل من السيارات والدراجات النارية، فئات السيارات وهي البرومود، كومبتشن 4.5، البرو 9.5، آوت لو 6 سلندر، آوت لو 4 سلندر، الاندكس 7.5، الاندكس 8.5، الاندكس 9.0 والاندكس 10.0، أما فئات الدراجات النارية وهي البرو ستريت والآوت لو.
وأعلنت حلبة البحرين الدولية أسعار التذاكر للبطولة التي تبلغ 3 دينار بحريني لمنصة BEYON، و5 دينار بحريني لمنصة الانطلاق وذلك ليوم التأهيلات والسباق وسعر تذكرة يومي الاختبار والتجهيز ديناران، وبالنسبة للأطفال من سن 3 حتى 12 سنة نصف السعر.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات" الدراغستر"المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينار للشخص الواحد،
إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ أي 33 دينار بحريني فقط.
يستمر موسم 2023- 2024 من بطولة سباقات السرعة حتى شهر مارس، بعد الجولة الثانية لهذا الأسبوع، من المقرر أن تقام الجولة الثالثة من 30 يناير حتى 2 فبراير، وستنطلق الجولة الرابعة وما قبل الأخيرة بين 6 حتى 9 فبراير، وختام البطولة سيكون في الفترة من 19 حتى 22 مارس.
ودعت حلبة البحرين الدولية الجماهير للحضور ومتابعة الإثارة في الجولة الثانية لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة "الدراغ". ولمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 450000 17 أو زيارة الموقع الالكتروني .
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