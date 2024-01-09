انطلاق ثاني جولات بطولة البحرين للـ الدراغ على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تنطلق على مضمار السرعة في حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" الجولة الثانية من بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة "الدراغ" البطولة الأكثر شعبية في المنطقة لسباقات السرعة وذلك خلال موسمها 2023- 2024.





وبدأت فعاليات الجولة الثانية منذ يوم أمس وذلك بفعالية الاختبار والتجهيز وتستمر حتى اليوم الأربعاء 10 يناير وذلك من الساعة 6 مساء وحتى 12 مساء. كما تتواصل الفعاليات يوم الخميس الموافق 11 يناير بانطلاق الحصص التأهيلية وذلك من 3 مساء، ويوم الجمعة 12 يناير يوم السباق من 2 مساء.





ومن المتوقع أن الجولة الثانية من البطولة تنطلق بمشاركة كبيرة من السيارات والدراجات النارية وذلك من مختلف دول الخليج وتحديدا من البحرين، الكويت، السعودية والإمارات، وقطر وذلك بعد الجولة الافتتاحية التي لاقت إقبالا منقطع النظير من حيث المشاركة والحضور.





ومن المقرر أن تنطلق الجولة لسباقات السرعة على عدة فئة لكل من السيارات والدراجات النارية، فئات السيارات وهي البرومود، كومبتشن 4.5، البرو 9.5، آوت لو 6 سلندر، آوت لو 4 سلندر، الاندكس 7.5، الاندكس 8.5، الاندكس 9.0 والاندكس 10.0، أما فئات الدراجات النارية وهي البرو ستريت والآوت لو.





وأعلنت حلبة البحرين الدولية أسعار التذاكر للبطولة التي تبلغ 3 دينار بحريني لمنصة BEYON، و5 دينار بحريني لمنصة الانطلاق وذلك ليوم التأهيلات والسباق وسعر تذكرة يومي الاختبار والتجهيز ديناران، وبالنسبة للأطفال من سن 3 حتى 12 سنة نصف السعر.





وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات" الدراغستر"المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينار للشخص الواحد،

إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ أي 33 دينار بحريني فقط.





يستمر موسم 2023- 2024 من بطولة سباقات السرعة حتى شهر مارس، بعد الجولة الثانية لهذا الأسبوع، من المقرر أن تقام الجولة الثالثة من 30 يناير حتى 2 فبراير، وستنطلق الجولة الرابعة وما قبل الأخيرة بين 6 حتى 9 فبراير، وختام البطولة سيكون في الفترة من 19 حتى 22 مارس.





ودعت حلبة البحرين الدولية الجماهير للحضور ومتابعة الإثارة في الجولة الثانية لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة "الدراغ". ولمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 450000 17 أو زيارة الموقع الالكتروني .