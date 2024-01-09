سلمان بن إبراهيم : كأس آسيا 2023 .. بطولة استثنائية بكل المقاييس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، عن خالص أمنياته بالنجاح للمنتخبات الآسيوية المشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثالثة، مشيداً بروح الابتكار والتحدي التي عبّرت عنها أسرة كرة القدم الآسيوية على أعتاب الحدث القاري المرتقب.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم في تصريح عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: ندرك أن فرقنا ولاعبينا ومئات الملايين من الجماهير المتحمسة في كافة أرجاء العالم، تنتظر بتشوق انطلاقة الحدث القاري الكبير، والآن نحن اقتربنا من إقامة أفضل نسخة على الإطلاق لجوهرة بطولات كرة القدم الآسيوية، وباسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعرب معاليه عن خالص تمنياته بالنجاح للفرق واللاعبين والحكام، وقال إنه واثق بأن تتميز البطولة بعروض مميزة تؤكد التطور الكبير والواضح لكرة القدم الآسيوية.





وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى التحضيرات الاستثنائية التي قامت بها دولة قطر منذ اختيارها لاستضافة البطولة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، مؤكدًا ثقته بالقدرات المتراكمة التي يمتلكها الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023.





وأوضح الشيخ سلمان بن ابراهيم: نحن ندرك أن هذه كانت المدّة الأقصر على الإطلاق التي كانت أمامنا من أجل تنظيم أهم بطولات كرة القدم على صعيد الرجال بقارة آسيا، ولكننا أكدنا للعالم أننا جاهزون لتنظيم بطولة استثنائية، في دليل جديد على وحدة أسرة كرة القدم الآسيوية، كما أن الفضل بشكل كبير لتحقيق هذا الأمر إلى أشقائنا في الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية، فقبل أكثر من عام بقليل استضافت قطر أعظم نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، وهي الآن تتأهب لتنظيم أعظم نسخة في تاريخ كأس آسيا.





كما تحدث رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الحلول المبتكرة الرائدة التي سيتم تقديمها في جوهرة بطولات قارة آسيا، ومن ضمنها بطولة كأس آسيا الالكترونية التي من المقرر أن تقام في الفترة من 1-5 شباط/فبراير، واستخدام نظام التسلل شبه الآلي وتقنية حكم الفيديو المساعد، في جميع مباريات البطولة الـ51.





وتابع: منذ لحظة اختيار قطر كدولة مضيفة، كنا نعرف أن هذه ستكون أول نسخة في تاريخ كأس آسيا تقام على ملاعب كأس العالم، وكذلك فقد قمنا أيضاً بتعيين حكمات ضمن قائمة حكام البطولة، وذلك للمرة الأولى.





وأضاف: والآن، مع تقديم تقنية التسلل شبه الآلي، والتطبيق الكامل لتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب كأس آسيا الالكترونية، فإنني سعيد بإعلان أن كأس آسيا AFC قطر 2023 ستكون بطولة السوابق التاريخية.





وشدد بالقول: هذه التحسينات تؤكد رغبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تعزيز أهم بطولاته مع قدوم كل نسخة جديدة، وهي تحقق رؤيتنا في تقديم منصة عالمية للاعبينا وفرقنا وحكامنا.





وختم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: في ذات الوقت، نحن نعتمد في رسالتنا على تحقيق المتعة واستقطاب المزيد من الجماهير بأرقام غير مسبوقة، وأنا واثق أن هذه النسخة من كأس آسيا 2023 ستبقى في الذاكرة كإحدى أفضل لحظات كرة القدم الآسيوية.