جلالة الملك المعظم يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، هذا اليوم في قصر الصافرية أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونائبي الرئيسين، وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المعظم رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.وخلال اللقاء، هنأ جلالته الجميع بأعياد البحرين الوطنية داعيًا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز بالخير والبركات، وقال جلالته إن كل ما نسعى له هو خير وسعادة أهل البحرين وتحقيق آمالهم بالتكاتف معًا بإذن الله، مشيرًا جلالته بالحرص على تحقيق كل ما هو إيجابي لخير الوطن وإن أهل البحرين دائمًا يحرصون على تحقيق النجاح المتميز وهذا هو طبع أهل البحرين الطموح وسعيهم إلى الأفضل وإحراز التفوق في كافة المجالات وتحقيق أفضل المراكز في جميع المحافل.و أعرب حضرة صاحب الجلالةعن شكره وتقديره لما يبذله رئيسَا مجلسي الشورى والنواب وكافة أعضاء المجلسين من جهد مخلص ومقدر في خدمة الوطن والمواطن، مثنيًا على الإنجازات العديدة والمهمة التي حققتها السلطة التشريعية وبما تواصل بذله في سبيل دعم مسيرة التطور الحضاري وخطط التنمية في كافة المجالات ودورها الرقابي والتشريعي في إطار سعيها المستمر لترسيخ المسيرة الوطنية الديمقراطية.وأشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء، منوهًا بالتوافق والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما البناء الذي يمثل أحد الأسس الراسخة لعملية التطوير والتحديث في البلاد.



وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين المخلص وتكاتفهم في خدمة وطنهم وإسهامهم المتواصل في كافة ميادين العمل، منوهًا بما تميز به المجتمع البحريني على مر تاريخه من قيم أصيلة في التسامح والتعايش والتعددية والتي عززت من قوته وتكاتفه وانعكست على مكانة المملكة كنموذجٍ حضاري مميز بين الأمم والشعوب.



ومن جانبهم، أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب والحضور عن عميق الشكر وبالغ الامتنان والعرفان إلى جلالة الملك المعظم على دعم ومساندة جلالته الدائمة ومتابعته المستمرة لأعمال السلطة التشريعية، وإشادته بما حققته من منجزات ومكاسب من أجل رفعة البحرين وتقدمها وخير أبنائها الكرام.



من جانبه، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم،

تعد ركيزة ونبراس العمل الوطني لدورة مثمرة بالإنجازات، بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لصالح الوطن والمواطنين.



وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحظى به السلطة التشريعية من رعاية ودعم واهتمام من جلالة الملك المعظم ، لمسارات العمل الوطني البرلماني، والإشادة السامية بإنجازات السلطة التشريعية المنتخبة بإرادة شعبية وطنية، بجانب مواصلة العمل والانجاز، والإصلاح والتحديث للتشريعات والقوانين، تلبية للطموحات والتطلعات المشتركة، وبحسب ما أجمعت عليه وتوافقت حوله الإرادة الوطنية.



وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في تعزيز التعاون المثمر والتواصل المستمر والنهج المتميز مع السلطة التشريعية، ودعم الجهود المشتركة والتنسيق والتكامل بين الحكومة الموقرة ومجلسي النواب والشورى، في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.



وأشار إلى النجاحاتِ المتميّزةَ التي أنجزَتْهَا منظومةُ العملِ الحكوميِّ ومبادراتُها المتطوّرةُ على كلِّ المستوياتِ والأصعدةِ، ونتائجُها الرفيعة في الوصول إلى مستوى التوازنِ بينَ الإيراداتِ والمصروفاتِ، ودعم الجهود في تنويعِ مصادرِ الدخلِ القوميِّ، والملفّاتِ المعيشيّة للأسرة البحرينية، وضمانِ دعمِ مظلّةِ الرعايةِ الاجتماعيةِ وتوفيرِ فرصِ العملِ والتدريبِ النوعيِّ اللائقةِ للشبابِ البحرينيِّ، وتوفير السكنِ المناسبِ للمواطنين.



هذا وجاء رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي كالآتي : الإيمان الراسخ بأن عجلة الإصلاح لا تتوقف ، وأن التطور والازدهار والتنمية هي الغايات المثلى لكل حراك وطني مخلص ، وأن التوافق الوطني هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات وتحقيق كافة التطلعات والطموحات المشروعة .



التنويه بأن ركيزة حركة الإصلاح والتحديث نابعة من الإرادة الوطنية المستقلة والتوافقات الجامعة ، والمنطلقة من الضرورات الذاتية وفق ما تُمليه مصالح البحرين العليا دون وصاية من أحد.



الاستمرار في تجذير عناصر ومقومات الدولة المدنية ذات القرار الرشيد المستقل ، والتي تتكئ على ركيزتين أساسيتين ، هما : روح الوحدة الوطنية ، وقيم التعايش الإنساني .



التأكيد على أهمية السياج التشريعي والرقابي الذي يحصن الحقوق الإنسانية للفرد والمجتمع ، على أن يكون للسلطة التشريعية دور أساسي في ترسيخ ودعم وتحديث وتعزيز أداء مؤسسات الدولة .



المضي قدماً في مراجعة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين لتكون مواكبة لتطورات مسيرة التحديث والبناء الوطني ، وبما يحافظ على مكتسبات المواطنين المخلصين.



معالجة الملفات المعيشية في ظل موجة الغلاء ، وأهمية الاستمرار في دعم مظلّة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات المستحقة .



توفير فرص العمل والتدريب النوعي اللائقة للشباب البحريني ، بما يكفل خفض معدلات البطالة ، وتوفير السكن المناسب للمواطنين ، وتقليص قوائم الانتظار .



معالجة ملفات الصحة ، والتعليم ، وتحديث البنية التحتية ، وحماية عناصر البيئة ، والموارد البحرية ، من التدهور والاستنزاف الجائر ، وتعزيز مفهوم الأمن الغذائي .



من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنّ الكلمات والخطب السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم،

تشكل النواة التي تُثمر عنها الإنجازات التشريعية، والتطور والتقدم المستدام في مجال العمل البرلماني، معربًا عن الفخر والاعتزاز بدعم جلالة الملك المعظَّم،

لمسارات العمل التشريعي، والدور الذي يقوم بها أعضاء السلطة التشريعية في تفعيل توجيهات جلالته،

من خلال سن التشريعات وتحديث منظومة القوانين التي تضمن مضي مملكة البحرين في خطوات نحو النماء والازدهار في المجالات كافة.



وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ المجلس يحرص على الاهتمام والنظر في مضامين الخطب السامية التي يتفضّل بها جلالة الملك المعظّم،

في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدًا أنّ الخطب السامية تعبّر عن رؤية ملكية وتطلعات سامية لمستقبل زاهر وواعد لمملكة البحرين وشعبها الوفي.



وأشار

رئيس مجلس الشورى، إلى أنَّ التكامل والتعاون المشهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من شأنه تعميق النجاحات التنموية والوطنية، مشيدًا معاليه بالاهتمام والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،

لكل ما يرسّخ الجهود المشتركة بين الحكومة الموقرة ومجلسي الشورى والنواب.



وأشاد رئيس مجلس الشورى بمساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمسؤوليات التي يؤديها أعضاء السلطة التشريعية، ضمن فريق البحرين، مؤكدًا معاليه الحرص على تعزيز أطر التشاور والنقاش بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تحقيق نجاحات مشتركة، ويدفع باتجاه مزيدٍ من النمو والنهضة لمملكة البحرين.



هذا وقد أشاد مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس بما حفل به الخطاب السامي بمعانٍ رشيدة وتوجيهات سديدة تعزيزاً لما حققته مملكة البحرين من نجاحات في مختلف المناحي والأمور هي اليوم مدعاةُ غِبطة وحُبور لما أفاء الله على مملكتنا الغالية من نعمة الاستقرار في سياق سعيها الحثيث نحو مزيد من التحسّن والتطوير بتوفيق من الواحد القهار.



وعاهد أعضاء مجلس الشورى ، جلالة الملك المعظم بأن يجعلوا نصب أعينهم بقاء بلادنا سامقة القامة عالية الهامة عزيزة الأركان منيعة البنيان بفضل المِنَّة الربّانية وفضل الصحوة الوطنية.



كما أعربوا عن تقديرهم العميق للمساعي الحكومية المخلصة بقيادة وتوجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء

لاعتماده في ترجمة التطلعات الوطنية نهجاً تشاركياً أثبت الواقع رجاحته وجدواه وأنهم يعملون مع الحكومة الموقرة على تعزيز أشكاله وفحواه بما من شأنه الحفاظُ على ريادة البحرين التنموية وعلى مكانتها الرفيعة كمنبر للتقارب الفكري والحضاري بين الأديان والثقافات وكوجهة تمتاز بتراثها الثري.