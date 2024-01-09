أرباح «سامسونغ» تهوي 35% وتتراجع للربع السادس على التوالي

تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونغ للإلكترونيات للربع السادس على التوالي، مما يعكس ضعف الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية على مستوى العالم.

وأعلنت أكبر شركة في كوريا الجنوبية عن انخفاض بنسبة 35% في الدخل التشغيلي إلى 2.8 تريليون وون (2.1 مليار دولار)، مقابل متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 3.7 تريليونات وون. ووصلت الإيرادات إلى 67 تريليون وون، مقارنة بتوقعات تبلغ 70.31 تريليون وون.

تؤكد النتائج أن الطلب على الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة التي تشغل الأجهزة الإلكترونية الحديثة لا يزال بطيئاً نظراً لعدم اليقين الاقتصادي. في ديسمبر الماضي، قدمت شركة «مايكرون تكنولوجي» المنافسة إيرادات أفضل من المتوقع تشير إلى أن بناء مراكز البيانات قد يعوض هدوء أسواق الحوسبة والأجهزة المحمولة.

وقال توم كانغ، مدير الأبحاث في شركة «كونتربوينت تكنولوجي ماركت ريسيرش»: «أعتقد أن هذا يظهر أن الانتعاش أبطأ مما كنا نعتقد جميعاً». وأضاف: «الأسعار لا ترتفع بهذه السرعة والطلب من قطاعات معينة ليس بهذه القوة».

وفي أكتوبر الماضي، توقعت «سامسونغ» أن تنتعش سوق رقائق الذاكرة، التي تعاني منذ فترة طويلة وتبلغ قيمتها 160 مليار دولار، تدريجياً في عام 2024، مدفوعة بطفرة في تطوير الذكاء الاصطناعي. وقال مسؤولون تنفيذيون في ذلك الوقت إن الأسعار يجب أن تبدأ في الصعود للخروج من أدنى مستوياتها في الجزء الأخير من عام 2023. ستصدر الشركة تقرير أرباح كامل، مع عطلة الأقسام، في 31 يناير.

ارتفعت أسهم «سامسونغ» بنحو 1% في التعاملات المبكرة في سيؤول، بعد انتعاش أسهم التكنولوجيا الأمريكية الليلة قبل الماضية بقيادة شركة «إنفيديا كورب».

تهدف الشركة الآن إلى اللحاق بمنافستها «إس كي هاينيكس». في المجال المزدهر لرقائق الذاكرة عالية الكثافة، حيث تخطط لزيادة السعة بمقدار 2.5 مرة في عام 2024. وتعمل شريحة «إتش بي إم»، وهي شريحة متقدمة تتعامل مع البيانات بسرعة أكبر، مع الأجهزة مثل مسرعات شركة «إنفيديا» لتسريع معالجة البيانات للمهام المكثفة مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد «سامسونغ» أيضاً على مجموعة جديدة من الأجهزة، والأجهزة القابلة للطي لدفع النمو في عام 2024. وتستعد الشركة الكورية للكشف عن أحدث أجهزتها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من أن زخم هاتف «آيفون 15» الذي تنتجه شركة «آبل» قد يكون على وشك الانحسار بعد شهور قليلة من إطلاقه.

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