مبادلة تدرج سندات ثانوية بالدولار والدرهم في سوق أبوظبي

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ عبر جهة إصدار الدين التابعة لها وهي «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ،» الإدراج الثانوي الناجح لسنداتها المقومة بالدولار والدرهم، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليارات دولار و750 مليون درهم على التوالي، وذلك في حفل قرع الجرس في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتضمن الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سندات مبادلة الخضراء التي شهدت فائضاً كبيراً في الاكتتاب، وسندات مبادلة الافتتاحية المقومة بالدرهم، وهي أول سندات من نوعها بالدرهم مدرجة من قبل شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد إدراج سندات مبادلة الخضراء الإدراج السابع لأدوات دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويسهم إدراج السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، في نمو سوق السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، علاوة على تنويع مصادر التمويل وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نرى إدراج سندات مبادلة المقومة بالدولار والدرهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جنباً إلى جنب مع أول طرح لسنداتهم الخضراء، الأمر الذي يشكل إضافة قيّمة وتنوعاً للسندات المدرجة لدينا. ويبرز الاهتمام القوي بهذا الإدراج ثقة المستثمرين بأسواق المال المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون توفير منصة قوية وديناميكية لشركات مثل مبادلة لتحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة رأس المال واستقطاب الاستثمار».

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «ينسجم إدراج السندات الناجحة، مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، والمتمثلة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتعزيز جهود تكامله مع الاقتصاد العالمي كما يؤكد الإدراج الناجح للسندات، مرونة وديناميكية أسواق رأس المال المتطورة على الدوام في أبوظبي».

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