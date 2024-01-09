حافلة ليفربول تتحدى القوانين وتكسر الإشارة الحمراء في شوارع إنجلترا (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
كسرت حافلة ليفربول الإشارة الحمراء بأحد شوارع إنجلترا خلال توجهها إلى إستاد الإمارات لمواجهة أرسنال، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، أول أمس الأحد.
ونجح ليفربول في الفوز على أرسنال بهدفين دون رد، حيث سجل جاكوب هدفاً في مرماه، فيما سجل لويس دياز الهدف الثاني لصالح ليفربول.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" فيديو، تظهر فيه حافلة ليفربول أثناء كسرها للإشارة الحمراء خلال التوجه إلى ملعب الإمارات، بسبب تأخر الحافلة عن موعد الوصول المحدد، مما جعل السائق يكسر الإشارة الحمراء ويتجاوزها دون توقف.
ويبحث ليفربول عن مواصلة تحقيقه للنتائج المميزة، حيث يحتل الريدز حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بعد الفوز في 13 لقاء والتعادل 6 والخسارة في لقاء وحيد فقط حتى الآن، منذ بداية الموسم.
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