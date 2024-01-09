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حافلة ليفربول تتحدى القوانين وتكسر الإشارة الحمراء في شوارع إنجلترا (فيديو)

1/9/2024 8:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كسرت حافلة ليفربول الإشارة الحمراء بأحد شوارع إنجلترا خلال توجهها إلى إستاد الإمارات لمواجهة أرسنال، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، أول أمس الأحد.

ونجح ليفربول في الفوز على أرسنال بهدفين دون رد، حيث سجل جاكوب هدفاً في مرماه، فيما سجل لويس دياز الهدف الثاني لصالح ليفربول.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" فيديو، تظهر فيه حافلة ليفربول أثناء كسرها للإشارة الحمراء خلال التوجه إلى ملعب الإمارات، بسبب تأخر الحافلة عن موعد الوصول المحدد، مما جعل السائق يكسر الإشارة الحمراء ويتجاوزها دون توقف.

ويبحث ليفربول عن مواصلة تحقيقه للنتائج المميزة، حيث يحتل الريدز حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بعد الفوز في 13 لقاء والتعادل 6 والخسارة في لقاء وحيد فقط حتى الآن، منذ بداية الموسم.


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