دبي تستضيف أول قمة لصناديق التحوط العالمية في المنطقة

أعلن مركز دبي المالي العالمي، إبرام شراكة حصرية مع شركة «إتش إف إم» «HFM»، الذراع المختصة بصناديق التحوط التابعة لشركة بيانات الاستثمار العالمية «ويذ إنتليجانس» (With Intelligence) لإطلاق أول فعالية حصرية لصناديق التحوط في المنطقة في عام 2024.

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون الجديد إلى تنظيم حدث خاص يقتصر على دعوة الجهات المعنية فقط ويركز على قطاع صناديق التحوط. وسيتضمن الحدث جلسات محتوى متعمقة واجتماعات طاولة مستديرة تفاعلية، وأنشطة متكاملة للتواصل.

ستُعقد قمة HFM الشرق الأوسط لصناديق التحوط في مركز دبي المالي العالمي في 15 مايو 2024، وستشهد اجتماع صناديق التحوط من جميع أنحاء العالم في دبي.

وقد تم وضع جدول أعمال القمة من قبل متخصصين في القطاع بما يضمن ملاءمته مع أهم التوجهات السائدة في السوق. وتشمل المواضيع التي ستتناولها القمة الأسواق واللوائح التنظيمية؛ والمواهب والثقافة؛ والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية؛ وتفضيلات المستثمرين؛ ونماذج الأعمال المختلفة؛ واستخدام التكنولوجيا الجديدة.

ويأتي هذا الحدث بعد إعلان سلطة دبي للخدمات المالية عن منح تراخيص للعديد من صناديق التحوط الرائدة عالمياً في الربع الأخير من عام 2023 لمزاولة أعمالها في المركز، ويشمل ذلك «آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت»، و«بريفان هوارد»، و«لايتهاوس بارتنرز»، و«ميرلين أدفايزرز»، و«نوفينتا كابيتال مانجمنت» و«كيوب ريسيرش آند تكنولوجيز». كما أنهت «بلو آول كابيتال» و«والي كابيتال» مؤخراً إجراءات تسجيلهما في المركز.

وفي ضوء نمو عدد صناديق التحوط التي تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي واتساع نطاقها أعمالها، يشهد المركز مزيداً من التعزيز ضمن المنظومة، بما يشمل صناديق التحوط التي تتمتع بمجموعة من استراتيجيات الاستثمار، والوسطاء الرئيسين الإضافيين، وشركات التكنولوجيا الناشئة، والشركاء الحريصين على تحقيق المزيد من التطور في القطاع.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «مع تحول مركز دبي المالي العالمي إلى مركز عالمي رائد لصناديق التحوط وفئات الأصول البديلة، سنواصل بذل المزيد من الجهود بما يضمن تحقيق تعاونات مثمرة مع الشركاء على غرار «ويذ إنتليجانس» لعقد مؤتمرات مثل قمة HFM الشرق الأوسط لصناديق التحوط. ويسلط هذا الحدث الضوء على الفرص التمكينية المتاحة لمديري صناديق التحوط العالمية لتحقيق المزيد من النجاح ضمن أكبر مركز مالي على مستوى المنطقة».

وقالت ستيفاني تايلور، رئيس محتوى الفعاليات في «ويذ إنتليجانس»: «يتزامن إطلاق هذا الحدث مع فترة تشهد مزيداً من الزخم والنمو في القطاع وفي دبي باعتبارها مركزاً لصناديق التحوط في المنطقة كما تمثل قمة HFM الشرق الأوسط لصناديق التحوط الجديدة، فرصة لنا لتعزيز مكانة علامتنا التجارية في الشرق الأوسط وتقديم الدعم لعملائنا الساعين إلى توسيع نطاق أعمالهم في المنطقة».

وعلاوة على استضافة «ويذ إنتليجانس» للأحداث والفعاليات المعنية بقطاع صناديق التحوط في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تعد الشركة مزوداً رائداً لبيانات الاستثمار لاتخاذ القرارات وجمع الأموال وتطوير الأعمال.

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