أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دوفات 2024 ضمن الدورة الأكبر في تاريخه

افتتح

اليوم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي فعاليات الدورة الـ29 لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – "دوفات 2024"، والتي تعد الأكبر في تاريخ المعرض، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة، حيث من المنتظر أن يشهد المعرض مشاركة وحضور ما يزيد على 32 ألف زائر ومشارك من 95 دولة حول العالم، على مدار الأيام الثلاثة للحدث الذي يعد أضخم تجمع لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي هو نتاج عمل دؤوب غايته تهيئة كافة المعطيات التي تمكّن الشركات بمختلف أحجامها ومؤسسات الأعمال العالمية على تنوع تخصصاتها من الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دبي من قدرات لوجستية متطورة ومرافق خدمية عالمية المستوى وبنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، والتي أسهمت مجتمعة في ترسيخ مكانة دبي كنقطة لقاء محورية للقائمين على الصناعات والأنشطة التجارية والتطويرية المتنوعة لتقديم أحدث منتجاتها وحلولها، لتكون بذلك دبي مركز محوري لانطلاق شراكات وصفقات عالمية تدعم الآفاق الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية.



وقام سمو النائب الثاني لحاكم دبي بجولة في أرجاء المعرض شملت عدداً من أجنحة ومنصات الشركات العالمية والعربية والإماراتية المشاركة في أكبر دورات معرض دوفات، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من منتجات صيدلانية وحلول وتطبيقات وما تعرضه من تقنيات حديثة في مجال الصناعات الدوائية.





واستمع سموه إلى شرح حول الأنشطة التثقيفية والمعرفية التي يضمه الحدث من خلال المحاضرات وورش العمل التي سيستضيفها ويشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً يقدمون 120 محاضرة و16 ورشة عمل على مدار أيامه الثلاثة، في حين سيستقبل مؤتمر ومعرض دوفات عدداً من طلاب الجامعات الذين سيقومون بعرض 350 ملصقاً علمياً حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع.



حضر الافتتاح معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر الشريف المدير التنفيذي لدبي الصحية، وسعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات، وعدد من رؤساء الوفود والشركات المشاركة في الحدث.



وأكد سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات أهمية قطاع الأدوية كعنصر حيوي في الاقتصاد مع تنامي مستويات الرعاية الصحيّة للسكان والتطور السريع لنظام الرعاية الصحية، وقال: "يعتبر مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا منصّة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات المتقدمة، إذ يلعب دوراً محورياً في تعزيز المهارات اللازمة لدفع النمو في هذه الصناعة الديناميكيّة وتفوقت دورة دوفات 2024

هذه السّنة على دوراته السابقة من حيث الحضور والمشاركة والابتكارات المفيدة للجميع سواءً على الصعيد الطبي أم التجاري، في حين تشهد صناعة الأدوية في دولة الإمارات والمنطقة نموّاً مستمراً، وتوفر فرصًا تجاريّة غير مسبوقة. "

وتشير الدراسات السوقيّة أنّه من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات 4.7 مليار دولار بحلول العام 2025، مع نمو ملحوظ بلغ نسبة 27% خلال السنوات الخمس الماضية. حيث توفر الدولة أكثر من 2,500 دواء منتج محلياً، ما يعكس القدرة التصنيعية القوية والمميزة لدولة الإمارات في قطاع الصيدلة. كذلك تشير التقديرات العالمية، إلى أن قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجاوز الـ 50 مليار دولار أمريكي ما يعزز مكانة المنطقة في قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية عالمياً. ولا يقتصر دور مؤتمر ومعرض دوفات على كونه فعالية صيدلانية، بل يتجاوز ذلك ليجسد رحلة ملهمة تتلاقى فيها المعرفة بالابتكار.

وعلى مدار 28 عاماً، تجلّى دور مؤتمر ومعرض دوفات بصفته منصة عالمية فريدة تجمع نخبة من الخبراء في قطاع الصيدلة بتوفير تسهيلات استثنائية لموردي الأدوية ورواد الصناعة لتقديم أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية، وفرص تبادل المعلومات والأفكار والرؤى والابتكارات في قطاع الصيدلة، بالإضافة إلى استعراض كل ما هو جديد فيما يتعلق بالأدوية ورعاية المرضى.

ويشارك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض دوفات2024 عدد من أبرز وأكبر شركات الأدوية على مستوى العالم مثل شركة فايزر و آسترازينيكا و جلاكسو سميث كلاين(GSK) و Gilead و جلفار و آكسيوس و Haleon و AbbVie وشركة ليلي.



ويُنظم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2024 من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة، وبدعم من هيئة الصحة بدبي والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية وجمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام.





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