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حمدان بن محمد يعتمد حزمة مشاريع جديدة لتطوير حتا

1/9/2024 8:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضمن الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة مشاريع جديدة تشمل السكن والتعليم والخدمات الاجتماعية والسياحية والترفيهية، وذلك
لتكون حتا
نموذجاً تنموياً ناجحاً.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «خلال جولة تفقدية في حتا، اعتمدنا حزمة مشاريع جديدة تشمل السكن والتعليم والخدمات الاجتماعية والسياحية والترفيهية وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون حتا
نموذجاً تنموياً ناجحاً».

وأضاف سموه: «نشهد اليوم مشاريع نوعية تُراعي طبيعة حتا وتراثها الغني وتخدم أهلها وزوارها.. نشكر جهود اللجنة العليا للإشراف على تطوير حتا وجميع فرق العمل التي تعمل من أجل أن تكون دبي بكافة مناطقها المدينة الأفضل في العالم».

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