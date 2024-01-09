طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 02:08

والجزر الأول عند الساعة 19:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:32 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:44 والمد الثاني عند الساعة 21:57 والجزر الأول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 80 40

دبي 25 16 90 30

الشارقة 26 13 85 30

عجمان 26 16 80 35

أم القيوين 25 13 80 30

رأس الخيمة 25 12 70 35

الفجيرة 25 17 70 30

العـين 25 15 85 30

ليوا 25 14 85 40

الرويس 22 14 80 40

السلع 22 18 85 35

دلـمـا 23 18 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 19 85 30

أبو موسى 24 18 80 40.

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